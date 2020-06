Burkina Faso : un ancien ministre de la Défense, un magistrat et un douanier, en prison pour fraudes, détournement, corruption

18 Juin 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 18 juin (Infosplusgabon) - L’ancien ministre burkinabè de la Défense, Jean Claude Bouda, le directeur général adjoint de la Douane, Kaboré William Alassane, un magistrat en fonction, Sawadogo Narcisse, et Bagagnan Allassane (complice) séjournent en prison pour des faits présumés de détournement, de corruption, d’escroquerie, a annoncé, ce jeudi, le Procureur du Faso, Harouna Yoda, lors d’un point de presse.

L’ancien ministre de la Défense est poursuivi pour des faits de faux et usage de faux en écriture privée, de fausse déclaration d’intérêt et de patrimoine, de délit d’apparence, de blanchiment de capitaux.

"Il ressort du rapport ainsi que les pièces jointes que monsieur Bouda Jean Claude, avec un salaire mensuel d’1 023 320 F CFA, s’est constitué en trois ans, un patrimoine immobilier d’un montant provisoire de 252 845 115 F CFA qu’il ne parvient pas à justifier au regard de ses revenus licites", a déclaré le Procureur.

Lors de ce point de presse, le Procureur a aussi fait cas de l’arrestation du directeur général adjoint de la douane Kaboré William Alassane, qui a, par une simulation illicite, utilisé d’autres noms en vue de l’achat et la mise en valeur de 15 parcelles dans la ville de Ouagadougou dont le montant cumulé serai d’1 300 000 000 F CFA.

"En sa qualité de fonctionnaire des douanes, il est difficile d’amasser une telle fortune en vingt-trois ans de service sous le couvert de tierce personne, ce qui veut dire que ces investissements n’incluent pas ceux que le mis en cause a réalisé en son nom propre", a expliqué le Procureur.

Lui et deux autres complices ont été mis en examen sans être placés en détention mais sous contrôle judiciaire pour des faits d’enrichissement illicite, de délit d’apparence et de blanchiment.

Le Procureur a révélé aussi qu’un réseau, qui avait pour habitude d’établir de faux ordres de missions au sein du Groupement de Sécurité et de Protection Républicaine (GSPR), a été démantelé.

" Il y est reproché à certains agents d’établir de faux ordres de missions pour se faire payer des frais de missions qui n’ont pas naturellement eu lieu. Suite à la dénonciation par voie de presse, une enquête a été ouverte dans mon parquet".

Dans ce dossier, la secrétaire générale de la Présidence du Faso, le directeur administratif et financier de la Présidence du Faso et le Commandant du GSPR ainsi que certains de ses éléments ont été entendus.

Au total, sept ordres de missions réguliers ont été établis et ont abouti à la perception de la somme de 5.334.000 F CFA.

Ces faits recouvrent la qualification des infractions de faux en écriture publique, d’usage de faux en écriture publique, d’escroquerie, de blanchiment de capitaux et de complicité telles que prévues et punies par la loi n°16-2016/AN du 03 mai 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les poursuites ont été exercées et le dossier est en attente de programmation.

Une autre affaire concerne l’Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage (ACOMOD), dénoncé aussi par voie de presse, où le directeur général a autorisé la passation de deux marchés publics au profit de son épouse à travers un groupement de soumissionnaires pour un montant de 55 millions. Dans ce dossier aussi le directeur général a été placé en détention.

L’autre affaire, qui alimente les débats, est l’incarcération du magistrat Narcisse Sawadogo et son complice Bagagnan Allassane pour escroquerie sur le maire de la ville de Ouagadougou.

Les deux personnes ont réclamé 70 millions de F CFA au maire pour l’aider à étouffer une affaire d’achat de véhicules pour le compte de la mairie dont le dossier est en justice.

" Sawadogo Narcisse et Bagagnan Allassane ont été poursuivis pour tentative d’escroquerie et pour diffamation suivant la procédure de flagrant délit", indique le Procureur.

