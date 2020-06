Kenya: La réouverture des écoles devenue incertaine, en raison de la tendance haussière de la Covid-19

18 Juin 2020

Nairobi, Kenya, 18 juin (Infosplusgabon) - Les écoles ne seront pas rouvertes au Kenya en septembre, comme annoncé plus tôt, si le nombre des cas de contaminations à la COVID-19 continue de connaître une hausse, a déclaré, jeudi, le ministre kényan de l'Education nationale, Pr George Magoha.

M. Magoha a déclaré, à l'endroit de l'équipe ad hoc du Sénat sur le coronavirus, que le gouvernement est en train de contrôler la situation et de peser les options par rapport à une éventuelle reprise des cours en septembre prochain.

Le ministre kényan de l'Education nationale a également informé que les examens du cycle primaire et secondaire, plus connus respectivement au Kenya sous le nom de KCSE et KCPE, seront organisés entre septembre et avril.

Si la crise de la COVID-19 persiste au-delà du mois d'avril 2021, ces examens nationaux pourraient être reportés jusqu'au mois de novembre 2021.

Le premier cas de COVID-19 au Kenya a été signalé en mars dernier, poussant ainsi le gouvernement à ordonner la fermeture des écoles et des autres instituts d'apprentissage, pour endiguer la propagation du virus.

Le gouvernement a également procédé à l'interdiction des rassemblements de masse, affectant ainsi les activités religieuses dans les mosquées, églises, et les autres activités sportives.

FIN/ INFOSPLUSGABON/HGB/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon