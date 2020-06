La célébration des fêtes traditionnelles interdite jusqu’à nouvel ordre au Togo pour lutter contre la Covid-19

Écrit par Antoine Lawson | 18 Juin 2020

Lomé, Togo, 18 juin (Infosplusgabon) - La célébration des fêtes traditionnelles est interdite jusqu’à nouvel ordre au Togo, pour éviter les regroupements de personnes et lutter contre la Covid-19, indique un communiqué conjoint du ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales et de son collègue de la Culture et des Loisirs, parvenu ce jeudi à Lomé.

Les ministres qui ont notifié ces décisions aux organisateurs de ces fêtes dans toutes les collectivités et préfectures, rappellent que dans la lutte contre la pandémie du coronavirus, « les regroupements de personnes ont été drastiquement limités ».

Ainsi, la fête des Evala (lutte corps à corps des jeunes pour les initier à la bravoure et à la défense de leurs villages) dans le nord, la fête de Kpessosso (prise de la pierre sacrée qui annonce la nouvelle année chez les peuples Guins) au sud-est du pays, Agbogbozan (fête de la diaspora Ewe) peuple qui existe au Togo, au Bénin et au Ghana, ainsi que toutes les fêtes célébrant les nouvelles cultures vivrières et celles de retrouvailles sont interdites jusqu’à nouvel ordre.

Cependant, précisent les deux ministères, « les différents rites seront exclusivement réalisés dans chacune des familles concernées par l’édition 2020 » dans le « strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement ».

Les fêtes traditionnelles au Togo, qui commencent généralement en juillet pour se terminer entre septembre et octobre sur toute l’étendue du territoire, constituent des moments de retrouvailles en famille dans les villages et de business pour les agences de tourisme et de vente d’objets d’art ou culturels, rappelle-t-on.

Un coût dur pour les hôtels de l’intérieur du pays, agents de tourisme et artisans, déjà touchés par les effets de la Covid-19.

