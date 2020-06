61,7 milliards de F CFA de l’AFD pour financer des projets au Burkina Faso

18 Juin 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 18 juin (Infosplusgabon) - Le gouvernement du Burkina Faso et l’Agence française de développement (AFD) ont procédé, jeudi, à la signature de quatre conventions et d’un accord de fonds d’un montant global de 61,7 milliards de F CFA, pour le financement de plusieurs projets et programmes de développement, a annoncé le ministère burkinabè en charge de l’Economie et des Finances, dans un communiqué.

Selon le communiqué, la première convention est un appui budgétaire de 4,6 milliards de F CFA, orientée vers la lutte contre la maladie à coronavirus. Une moitié de l’enveloppe sera injectée dans les dépenses de fonctionnement des structures hospitalières et les dépenses liées à la détection et au suivi des cas par les équipes d’intervention rapides. L’autre moitié sera transférée à l’Office national de l’eau (ONEA), afin de compenser la gratuité du coût de l’eau aux bornes fontaines, décrétée par le président du Faso dans le cadre des mesures sociales.

Les deuxième et troisième conventions concernent le financement du programme « Yéleen » (programme d’investissement structurant dans le domaine de l’énergie) à travers un crédit de 45,9 milliards de F CFA et un don de 3,28 milliards de F CFA. Les réalisations prévues vont permettre une augmentation de la capacité de production d’énergie solaire de 90 GWh par an, soit 9% de la production nationale d’électricité ; la fourniture de l’électricité à 110 000 personnes et la réduction des émissions de CO2.

La quatrième convention est relative au financement d’un programme de renforcement des capacités d’un montant de 1,3 milliard de F CFA adossé à un appui budgétaire sectoriel 2019-2021 déjà conclu le 4 décembre 2019. Il s’agit d’un appui institutionnel au profit de structures du ministère de l’Economie et du ministère en charge de l’Administration territoriale dans le cadre de la mise en œuvre de certaines réformes et dans la réponse à la crise sécuritaire et sanitaire.

L’accord d’octroi (tranche 2020) est relatif au déblocage de la 2ème tranche de l’appui budgétaire sectoriel 2019-2021. Cet appui budgétaire sectoriel d’un montant de 19,7 milliards de F CFA sous forme de subvention doit être décaissé en trois tranches de 6,6 milliards de F CFA chacune, précise le communiqué.

