Un diplomate turc élu président de la 75ème Assemblée générale des Nations unies

18 Juin 2020

New York, Etats-Unis, 18 juin (Infosplusgabon) - Un diplomate turc, Volkan Bozkir, a été élu président de la prochaine Assemblée générale de l'ONU, mercredi, lors d'un vote emblématique, selon un communiqué de l'organisation internationale.

Portant des masques et respectant la distanciation physique, les ambassadeurs des 192 Etats membres de l'ONU ont jeté leurs bulletins dans l'urne.

“Depuis le début de la pandémie de Covid-19, nous avons tous dû travailler dans des conditions extraordinaires pour surmonter les myriades de défis auxquels nous sommes confrontés", a déclaré le président sortant de l'Assemblée générale, Tijjani Muhammad-Bande, avant l'élection.

“En réalité", a-t-il ajouté, "cela traduit notre détermination commune à assurer la poursuite du travail important des Nations unies, en conformité avec les valeurs et les principes de la Charte de Nations unies".

M. Bozkir, un diplomate turc qui fut chargé des relations avec l'Union européenne, présidera la 75ème session de l'Assemblée générale qui débutera le 15 septembre 2020, pour une durée d'un an. Il était le seul candidat à ce poste.

Selon le communiqué, les ambassadeurs ont également voté pour cinq nouveaux pays qui rejoindront le Conseil de sécurité comme membres non permanents.

Le Conseil comprend cinq membres permanents - Chine, France, Russie, Royaume-Uni et Etats-Unis - et 10 membres non permanents, élus pour deux ans.

Alors que trois pays étaient en lice pour deux sièges alloués aux Etats d'Afrique et d'Asie-pacifique, seule l'Inde a été confirmée. Djibouti et le Kenya qui se disputent l'unique siège pour le groupe des Etats d'Afrique feront l'objet d'un second vote ce jeudi pour les départager, aucun d'eux n'ayant réussi à obtenir la majorité.

Le Canada, l'Irlande et la Norvège étaient les trois pays candidats aux deux sièges réservés aux membres du groupe d'Europe occidentale et des autres Etats. Troisième candidat du groupe, le Canada a recueilli 108 votes en dessous de la majorité des deux-tiers (128 vois) requise.

La Norvège et l'Irlande commenceront leur mandat de deux ans à partir du 1er janvier 2021, ainsi que le Mexique, élu comme représentant du groupe des Etats d'Amérique Latine et des Caraïbes.

Dix-huit Etats ont été élus comme prochains membres du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC), un des six organes principaux de l'ONU, selon le communiqué.

Ce sont l’Argentine, l’Autriche, la Bolivie, la Bulgarie, la France, l’Allemagne, le Guatemala, l’Indonésie, le Japon, le Liberia, la Libye, Madagascar, le Mexique, le Nigeria, le Portugal, les Îles Salomon, le Royaume-Uni et le Zimbabwe.

Ces 18 Etats entameront un mandat de 3 ans au sein de l'ECOSOC à partir du 1er janvier 2021.

