Les élèves des classes d’examen du Sénégal retourneront à l’école le 25 juin

18 Juin 2020

Dakar, Sénégal , 18 juin (Infosplusgabon) - Les élèves en classe d’examen des écoles de l’enseignement général, de la formation professionnelle et technique des écoles publiques et privées du Sénégal reprendront les cours le 25 juin pour passer leurs examens à partir du 20 août, a annoncé, jeudi, à Dakar, le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla.

La décision a été prise la veille, mercredi, au cours du conseil des ministres hebdomadaire présidé par chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall.

Cette reprise était prévue le 2 juin, mais reportée au dernier moment, suite à la découverte de nouveaux cas de coronavirus à Ziguinchor, dans le sud du pays, sur des enseignants dont certains étaient venus de Dakar pour regagner leur poste.

"Dans cette dynamique de reprise progressive de l’activité économique et sociale, les ministères concernés ont pris les dispositions nécessaires pour reprendre les enseignements et apprentissages dans les meilleures conditions possibles à travers une démarche inclusive", a déclaré le ministre de l’Education nationale.

Il a indiqué que les examens sont prévus à partir du 20 août, alors que pour les classes intermédiaires les modalités de passage en classe supérieure seront définies par le sous-comité pédagogique du ministère de l’Education nationale.

"Les propositions de passage seront faites avant le 31 juillet. Pour l’année scolaire 2020/2021, les activités d’enseignement et d’apprentissage démarreront par des séances de consolidation", a-t-il précisé,

Selon M. Talla, le calendrier scolaire sera réaménagé par décret pour intégrer la période des examens prévue, alors que la prochaine année scolaire débutera dans la première semaine du mois de novembre.

"Pour la mise en œuvre de ce calendrier, le ministère de l’Education nationale, en relation avec celui chargé de la Formation professionnelle, compte plus que jamais sur la synergie d’action qui a prévalu depuis le mois de mars, le début de la crise entre tous les acteurs", a-t-il ajouté.

"Au demeurant, pour garantir le déroulement des enseignements et apprentissages dans des conditions optimales, il nous faut relever ensemble de nouveaux défis dont la prise en charge sanitaire et l’appui psycho-sociale nécessaires des enseignants et élèves en cas de contamination", a indiqué le ministre.

Il a affirmé que la volonté de tous les acteurs de sauver l’année scolaire sera toujours sous-tendue par le respect strict du protocole sanitaire validé par le Comité national de gestion des épidémies, en vue de garantir la sécurité sanitaire des apprenants et des enseignants.

FIN/ INFOSPLUSGABON/HGB/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon