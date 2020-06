La Libye élue au Conseil économique et social de l'ONU

Écrit par Antoine Lawson | 18 Juin 2020

Tripoli, Libye, 18 juin (Infosplusgabon) - La Libye a été élue au Conseil économique et social des Nations unies pour la période 2021-2023, une élection salué par le Représentant permanent de ce pays à l'ONU, Taher El-Sonni, comme un retour de son rôle au sein de la communauté internationale.

Cette élection est intervenue mercredi au siège des Nations unies, à New York, où la Libye a obtenu 182 voix sur 192, selon une publication jeudi de la Mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL), qui précise que son mandat débutera en janvier prochain.

Pour sa part, le délégué de la Libye auprès de l'ONU, Taher El-Sonni, a salué, via Twitter, l'élection de son pays au Conseil de l'ONU, malgré les tensions dont il est l'objet.

"Malgré les événements que traverse notre pays, le rôle de la Libye restera important et actif au sein de la communauté internationale, grâce aux efforts diplomatiques du ministère libyen des Affaires étrangères et de notre mission à New York", a notamment dit M. El-Sonni, ajoutant qu'il est temps de restaurer la souveraineté de la Libye parmi les pays du monde".

