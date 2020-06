L'OMS se félicite des résultats préliminaires d'un premier traitement pour les patients atteints de la Covid-19

18 Juin 2020

Genève, Suisse, 18 juin (Infosplusgabon) - L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) s'est félicitée, mercredi, de l'annonce, par le Royaume-Uni, des conclusions de scientifiques britanniques concernant le stéroïde dexaméthasone, qui peut réduire la mortalité chez un tiers des patients atteints de maladies graves, mais ne peut être utilisé comme traitement préventif.

Selon un communiqué de l'ONU, les premiers résultats des essais cliniques réalisés au Royaume-Uni montrent que pour les malades atteints de la Covid-19 et qui ont besoin d'aide pour respirer la dexaméthasone, un corticostéroïde disponible dans le monde entier, peut sauver la vie des patients gravement malades atteints de la Covid-19.

Pour les patients sous respirateurs, il a été démontré que le traitement réduisait la mortalité d'environ un tiers, et pour les patients ne nécessitant que de l'oxygène, la mortalité a été réduite d'environ un cinquième, selon les résultats préliminaires, ont rapporté les experts.

"C'est une bonne nouvelle pour les patients atteints de maladies graves", a dit le Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus en visioconférence depuis Genève.

Mais il a souligné que la dexaméthasone n'a pas d'effet bénéfique pour les personnes atteintes de maladies bénignes, celles qui n'ont pas besoin d'assistance respiratoire.

“Ces médicaments ne doivent être utilisés que sous étroite surveillance médicale", a averti le Dr. Tedros, alors que selon l'OMS, le monde a enregistré mardi 434.796 morts sur plus de 7, 94 millions de cas.

Selon Michael Ryan, directeur des urgences à l'OMS, l'organisation doit examiner les données finales car la déxaméthasone est un anti-inflammatoire très puissant.

"Cela permet aux patients de continuer à recevoir de l'oxygène du sang des poumons en réduisant très rapidement l'inflammation à un moment critique de la maladie. Il ne s'agit pas d'un traitement contre le virus lui-même, ni d'une prévention contre le virus", a-t-il précisé.

M. Ryan a également averti que la prise d'anti-inflammatoires comme mesure préventive pour le coronavirus pourrait même aider le virus à se diviser et à se répliquer dans l'organisme.

"Ce médicament est réservé uniquement aux patients critiques qui sont sous assistance respiratoire", a rappelé l'expert.

Selon le communiqué, à travers son forum mondial sur la recherche et l'innovation, des centaines de chercheurs du monde entier font la course pour trouver des diagnostics, thérapies et vaccins de qualité contre le coronavirus.

L'une de ses priorités est de chercher à connaître le potentiel des médicaments existants comme la dexaméthasone et le remdesivir, un médicament développé contre Ebola qui réduit la durée des symptômes du coronavirus de 15 jours à 11 jours.

Alors que la Covid-19 sévit dans le monde entier, le Dr. Tedros a insisté sur la nécessité de rester focalisés sur les préoccupations en matière de santé publique telles que le paludisme, la tuberculose et le VIH/SIDA.

A cet égard, il a annoncé que l'OMS et ses partenaires ont élaboré une nouvelle feuille de route pour une approche intégrée des maladies tropicales négligées - une catégorie de 20 maladies comme l'éléphantiasis, la maladie du sommeil, la lèpre, le trachome et les vers intestinaux.

"Ces maladies défigurent, rendent infirme et peuvent tuer," a-t-il dit, "et elles touchent durement dans les milieux où sévit la pauvreté, et dans les endroits isolés où l'accès à des services de santé de qualité est extrêmement limité".

Le Dr. Tedros a noté la vitesse à laquelle la Covid-19 se propage dans le monde, de 85.000 cas dans les deux premiers mois de la pandémie à six millions depuis la mi avril.

"Ce virus est très dangereux. Il se déplace rapidement et c'est un tueur", a dit le directeur général, qui ajoute que "c'est en agissant rapidement que nous pourrons le vaincre -et cela requiert l'unité et la solidarité".

Le Dr. Ryan a dit que l'épidémie au Brésil - la nation la plus touchée en Amérique Latine, avec 867.624 cas et 43.332 morts recensés mardi - se stabilise.

Maria Van Kerkhove, responsable technique de la cellule chargée de la gestion de la pandémie de Covid-19, déclare que les gouvernements doivent s'appuyer sur des données solides pour décider comment, quand et où assouplir les restrictions sur le déplacement des populations et les rassemblements publics - et être prêts à les réinstaurer, espérons de façon temporaire.

FIN/ INFOSPLUSGABON/HGB/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon