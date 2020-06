Deux sous-préfets enlevés par des hommes armés non indientifiés au Mali

18 Juin 2020

Bamako, Mali, 18 juin (Infosplusgabon) - Les sous préfets de Dangha et de Diré, dans la région de Tombouctou, au Nord-Est du Mali, ont été enlevés par des hommes armés non identifiés, mercredi, dans la ville de Diré, a-t-on appris de sources sécuritaires.

Les mêmes sources précisent que des hommes armés non identifiés, arrivés à bord d’un véhicule Pick Up, ont fait irruption dans les locaux de la préfecture vers 11H, en braquant les préfets et leurs collaborateurs, avant d’enlever les deux sous-préfets et d'emporter deux motos.

Les gardes chargés de la protection de la préfecture ont battu en retraite, suite aux tirs des assaillants, qui ont blessé trois personnes dont une fille qui a succombé à ses blessures, selon des sources, qui précisent que les habitants, terrifiés, sont restés cloîtrer dans leurs maisons pendant des heures.

Avant l'arrivée du détachement de l’armée déployé dans l’après-midi, les assaillants avaient déjà disparu dans la nature avec les deux otages et les motos.

