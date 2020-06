Les cas de contamination au coronavirus en baisse en Guinée, selon l'ANSS

18 Juin 2020

Conakry, Guinée, 18 juin (Infosplusgabon) - Seuls 29 cas positifs au coronavirus ont été enregistrés, mercredi, sur un échantillon de 700 personnes testées, indique l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS) en charge de la lutte contre la maladie, dont le premier cas a été décelé dans le pays le 12 mars dernier.

Selon le bulletin quotidien de l’ANSS, transmis à la PANA, ces chiffres attestent de la baisse de la contamination dans le pays qui comptabilise actuellement 4.668 cas, considérés comme inférieurs à ceux de certains de ses voisins, notamment le Sénégal et la Côte d’Ivoire.

L’ANSS a déclaré que 37 malades ont été guéris, portant ainsi le nombre total à 3.364 contre 26 décès constatés uniquement dans les structures sanitaires.

La même source précise que la baisse des cas de contamination est consécutive au dépistage massif mis en place par le corps médical en vue d’identifier un grand nombre de cas positifs à isoler pour rompre ainsi la chaîne de contamination.

Dans la perspective de la campagne "STOP COVID-19 en 60 jours", l’ANSS a rencontré, mercredi, des chefs de quartiers, plus de 3.000, des deux plus grandes communes sur les cinq de la capitale, pour leur expliquer ses craintes et les mesures pour combattre et annihiler la maladie.

Les agents de l’ANSS ont ainsi rencontré les chefs des quartiers de Matoto et de Ratoma pour leur expliquer que tous les cas suspects, relevant de leurs circonscriptions, seront confinés à domicile pendant 14 jours.

La pandémie touche la tranche d’âge se situant entre 20 à 49 ans dans la capitale, considérée comme l’épicentre de la maladie.

Les quartiers les plus touchés et qui comptent les trois quarts des malades, sont Koloma, Yimbaya, Sangoyah, Sonfonia et Matoto-centre, situés respectivement dans les deux communes les plus touchées qui ont bénéficié, comme les quartiers des trois autres communes, de masques et de kits de lavage des mains.

On rappelle qu'à la demande du gouvernement, l'Assemblée nationale l'a autorisé à proroger l'état d'urgence sanitaire jusq'au 15 juillet prochain.

