L’administration fiscale congolaise invitée à améliorer la collecte des impôts pour renflouer les caisses de l'Etat

18 Juin 2020

Brazzaville, Congo, 18 juin (Infosplusgabon) - Le ministre congolais délégué au Budget, Ludovic Ngatsé, a invité, mercredi, à Brazzaville, les responsables de l'administration fiscale à améliorer le système de collecte d'impôts afin de renflouer les caisses de l'Etat, au cours d'une visite à la Direction générale des impôts et des domaines.

"Nous sommes dans une situation économique difficile où, nous ne pouvons plus compter sur les ressources pétrolières. Nous ne comptons plus que sur nos recettes intérieures à savoir les impôts et les douanes", a expliqué le ministre.

Selon lui, la tâche assignée au ministère des Finances et du Budget est de faire en sorte que la collecte des impôts et des recettes douanières soit à même de financer le train de vie de l’Etat.

Or, il a été noté que les recettes des quatre premiers mois de l’année en cours n’ont pas été à la hauteur des attentes gouvernementales.

"Nous avons constaté que nous sommes largement en dessous des attentes qui étaient les nôtres. Cela s’explique certes, par la présence de la pandémie de Covid-19 mais, le délai de grâce accordé aux entreprises s’achève la fin de ce mois. On fera le nécessaire pour vous motiver. En contrepartie, on attend les résultats", a indiqué Ludovic Ngatsé.

Interrogé sur les conditions de travail peu favorables au sein de l'administration fiscale, notamment à la Direction générale, le ministre délégué au Budget a promis que la situation sera examinée au niveau du gouvernement.

La Direction générale des impôts et des domaines est le principal pourvoyeur des caisses de l’Etat.

Les objectifs budgétaires qui lui sont fixés au titre de l’année 2020 s’élèvent à 739 milliards de francs CFA, rappelle-t-on.

