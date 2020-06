Adoption d’une loi autorisant la construction du pipeline d’exportation du pétrole brut vers le Bénin

18 Juin 2020

Niamey, Niger, 18 juin (Infosplusgabon) - Les députés nigériens ont adopté la loi relative à la construction et à l’exploitation du pipeline d’exportation du pétrole brut nigérien vers le Bénin, a-t-on appris mardi de source parlementaire.

Après le vote, le ministre d’Etat, ministre du Pétrole, M. Foumakoye Gado, a déclaré que l’adoption de ce projet de loi est un événement important pour le Niger en ce sens qu’il consacre l’entrée en vigueur de la convention de transport signée le 15 septembre 2019.

Selon le ministre du Pétrole, les investisseurs avaient besoin d’être rassurés sur les investissements qu’ils vont effectuer. M. Foumakoye a rappelé qu’il s’agit des fonds privés estimé à 2,2 millions de dollars presque 1300 milliards de F CFA qui seront investis pour la construction de cet équipement.

«Elle permettra au pays d’augmenter ses revenus à travers une importante hausse de la production pétrolière. Nous allons passer de 20.000 à 110.000 barils jour dont les 20.000 pour le raffinage et 90.000 pour l’exportation. Ceci nous amène à multiplier par cinq (5) notre production actuelle», a-t-il affirmé.

L’autre aspect de l’adoption de la loi, a-t-il ajouté, est la création d’emplois. Ainsi, en phase d’exploitation, il y aura plus de 3000 emplois et plusieurs centaines d’emplois lorsque commencera l’exportation. Le ministre d’Etat en charge du Pétrole a précisé qu’après la construction de cet ouvrage, le Niger va attirer d’autres sociétés qui vont venir faire de la recherche pétrolière.

«Ce qui permettra de faire en sorte que l’exploitation et l’exportation soient la plus durable possible. Jusque-là, les sociétés sont timides et hésitantes à cause de l’exportation. Mais avec la construction de ce pipeline, les sociétés feront la ruée vers le Niger», a-t-il conclu.

Pour rappel, les travaux de construction de ce pipeline ont été lancés le 16 septembre 2019 à Koulélé (région de Diffa) par le président de la République Issoufou Mahamadou. Ce pipeline aura un linéaire total de 1982 km dont 1298 km en territoire nigérien et 684 km au Bénin.

