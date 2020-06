L'opposition politique nigérienne rejette toute idée de report des élections

18 Juin 2020

Niamey, Niger, 18 juin (Infosplusgabon) - L’Opposition politique nigérienne a rejeté, mardi dans une déclaration, les propositions issues de la réunion extraordinaire du Conseil National de dialogue politique (CNDP) tenue le vendredi sur la nécessité de revoir l'organisation des élections locales prévues initialement en novembre 2020.

La rencontre convoquée pour discuter de l’évolution du processus électoral en cours et de la gestion de la Covid-19 s'est déroulée en l’absence des représentants de l’opposition politique qui a décidé de boycotter la réunion.

La Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) a, à l’occasion de cette réunion du CNDP, annoncé avoir accusé un retard dans l’élaboration du fichier électoral biométrique, initialement prévu pour être disponible à la date du 19 août 2020, à cause notamment de l’insécurité, de la pandémie de la Covid-19 et de la grève de ses agents.

Dans sa déclaration de ce mardi, l’opposition politique nigérienne estime qu’il s’agit là de « manœuvres et autres manipulations orchestrées par le pouvoir à travers un code électoral non consensuel, une CENI-maison, une Cour Constitutionnelle partisane, des audiences foraines fantaisistes, un semblant de biométrie sous la houlette d’un opérateur technique "ami " » qui « exposent notre pays à des périls imprévisibles ».

On rappelle que la réunion du CNDP boycottée par l’opposition s’était accordée sur « la nécessité de revoir l'organisation des élections locales parce que ne pouvant pas être tenues dans les délais, selon le chronogramme actuel ».

Un décalage est donc envisageable avec comme conséquence immédiate le report des élections locales (municipale et régionale), qui doivent se tenir trois (3) mois avant la présidentielle, 1er tour prévue en décembre 2020. D’après le président de la CENI, il n’est pas sûr que les élections municipales se tiennent à la date indiquée du 1er novembre prochain.

L’opposition, dans sa déclaration, affirme qu’elle « ne saurait accepter, en aucune manière, la réédition des élections de 2016 » et qu’aucun « report d’un scrutin, quel qu’il soit, aucune mutilation de l’électorat tendant à priver la 9ème Région (Diaspora) de son droit de vote ne sont recevables par l’opposition politique ».

L’opposition exige en outre « le traitement judiciaire diligent de tous les cas de malversations connus à ce jour, celui du ministère de la Défense Nationale en premier », mais aussi l’audit des autres institutions de l’Etat ; la destitution de tous les responsables politiques et administratifs impliqués dans les différentes affaires en attendant leurs traitements judiciaires… »

Le Conseil National de Dialogue Politique (CNDP) est un cadre permanent de prévention, de règlement et de gestion des conflits politiques à travers le dialogue et la concertation entre la classe politique nigérienne, toutes tendances confondues, et le gouvernement.

FIN/ INFOSPLUSGABON/ILM/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon