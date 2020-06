La Libye demande une assistance à l'ONU pour enquêter sur les crimes commis à Tarhouna

18 Juin 2020

Tripoli, Libye, 18 juin (Infosplusgabon) - Le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, a demandé, dans une lettre adressée à la Mission d'Appui des Nations unies en Libye (MANUL), "de fournir l'assistance nécessaire aux autorités nationales pour enquêter sur des crimes dans la ville de Tarhouna", a annoncé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mohamed al-Gueblawi.

Le gouvernement d'union nationale en Libye a accusé les forces de Haftar d'avoir commis les crimes à Tarhouna, son dernier fief dans l'Ouest du pays où ont été découverts des charniers ainsi que plus de 100 corps dans la morgue de l'hôpital de la ville portant des traces de torture et des impacts de balles.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du gouvernement d'union nationale, Mohamed al-Gueblawi, a ajouté, mardi dans une publication sur le site du ministère, que M. al-Sarraj "a confirmé qu'il serait très utile à ce stade que la mission fournisse l'assistance nécessaire aux autorités nationales chargées des enquêtes, à condition que cette assistance prenne la forme d'une assistance technique et de conseils dans le domaine des droits de l'homme et de la documentation de ces violations et la collecte de preuves".

La même source a ajouté que le gouvernement d'union nationale "cherche à enquêter sur les crimes des charniers dans la ville de Tarhouna, et les mines plantées au sud de la capitale, Tripoli, et en punissant les coupables avec toute la transparence et le professionnalisme".

Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du gouvernement d'union nationale a appelé le Conseil de sécurité et la Cour pénale internationale à prendre une position ferme sur les "délits de Tarhouna".

A noter que des mines et des engins explosifs ont été plantés par les forces de Haftar dans les zones à la périphérie sud de Tripoli après leur retrait de ces régions, provoquant des dizaines de morts et de blessés et empêchant les civils de retourner dans leurs foyers après une année de guerre qui les a forcés à se déplacer.

