Un policier tué par un homme armé à l'entrée d'une banque à San, au centre du Mali

18 Juin 2020

Bamako, Mali, 18 juin (Infosplusgabon) - Un policier posté à l’entrée de l’agence de la Banque nationale de développement agricole (BNDA) de San, dans la région de Ségou, au centre du Mali, a succombé à ses blessures, après avoir essuyé des tirs de pistolet automatique d’un individu non identifié, dimanche, aux environs de 20h, rapporte, ce mardi, l'Agence malienne de Presse (AMAP) sur son site.

Le corps du sergent-chef Abdramane Baby du commissariat de Police de San, a aussitôt été transféré à la morgue au centre de santé de référence de la localité.

Pour l’instant, le meurtrier demeure introuvable. Néanmoins, les enquêtes sont ouvertes en vue d’établir les causes et les circonstances réelles de ce crime qui a semé un certain émoi au sein des populations.

