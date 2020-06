Coronavirus : le Président tanzanien ordonne la réouverture de toutes les écoles le 29 juin

18 Juin 2020

Dar es-Salaam, Tanzanie, 18 juin (Infosplusgabon) - A la suite d'une baisse régulière du nombre de cas de COVID-19 en Tanzanie, le Président John Magufuli a ordonné la réouverture des écoles à tous les niveaux le 29 juin 2020.

La décision intervient environ deux semaines après la réouverture des universités et collèges de ce pays d’Afrique de l’est le 1er juin 2020. Les élèves qui devaient passer l'examen de Secondaire supérieur (ACSEE) ont également été autorisés à retourner à l'école à la même date pour un programme accéléré avant leurs examens finaux.

Le président avait également autorisé la reprise des activités sportives, notamment la Vodacom Premier League (VPL), le 1er juin 2020.

S'adressant mardi au Parlement lors de la dissolution de la Chambre en prélude aux élections d’octobre, le Président Magufuli a déclaré :" Il n'est plus nécessaire de fermer les écoles car l'infection a considérablement chuté; la vie doit continuer".

Cependant, le président a ordonné à la population de continuer à observer les directives de santé conformément aux instructions des autorités.

La Tanzanie a fermé les collèges et les écoles et interdit les rassemblements publics inutiles, y compris les événements sportifs et les activités politiques, juste au lendemain de l’apparition du premier cas de COVID-19 dans la ville touristique d'Arusha située au nord du pays, le 16 mars 2020.

Lundi, le Premier ministre tanzanien, Kassim Majaliwa, a annoncé au Parlement qu'il n'y avait que 66 cas de COVID-19 dans 10 régions. Par ailleurs, Il a affirmé que les 16 régions restantes n'avaient enregistré aucun cas actif; la Tanzanie a cessé de publier les mises à jour officielles de la maladie le 29 avril, mais le gouvernement a continué d'insister sur le fait que le nombre de cas avait fortement chuté. Au moment de la dernière mise à jour, la Tanzanie comptait 509 cas avec 21 décès et 183 guérisons.

