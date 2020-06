Covid-19 : le Kénya enregistre 133 nouvelles infections alors que les cas détectés atteignent 3.860

18 Juin 2020

Nairobi, Kénya, 18 juin (Infosplusgabon) - Le Kénya a enregistré 133 nouvelles infections mardi, alors que les cas détectés de COVID-19 sont passés à 3 860.

Le ministre de la Santé, Mutahi Kagwe, dans une mise à jour quotidienne sur la pandémie, a déclaré que parmi les dernières victimes se trouvaient un enfant de 13 ans et un homme de 90 ans.

Parmi les nouveaux cas, 90 ont été détectés dans le comté de Nairobi, la capitale du Kenya. Le comté de Mombasa en comptait 27, tandis que des cas ont été enregistrés dans les comtés de Kilifi, Kiambu et Busia.

Il a indiqué qu'il fallait comprendre pourquoi plus d'hommes contractent le virus que les femmes.

Kagwe a conseillé aux hommes de prendre plus de précautions, suite au taux d'infection élevé détecté chez eux, qu'il a imputé au comportement.

'' Les femmes présentent une approche plus prudente et plus cohérente de cette maladie que les hommes. Nous devons également adopter cette attitude », a-t-il noté.

Quarante patients sont sortis des établissements de santé après leur rétablissement, ce qui porte à 1.326, le nombre de guérisons.

Le décès d'un patient au cours des dernières 24 heures a porté le nombre de décès à 105.

Kagwe a informé les Kényans que 50% des personnes décédées souffraient de maladies sous-jacentes telles le diabète.

FIN/ INFOSPLUSGABON

