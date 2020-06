Coronavirus : Le gouvernement nigérian menace d'instaurer un nouveau confinement face au non respect des mesures barrières

18 Juin 2020

Abuja, Nigeria, 18 juin (Infosplusgabon) - La Task Force présidentielle du Nigeria de lutte contre la Covid-19 a exprimé, lundi, sa consternation face au faible respect des mesures de sécurité édictées par le Centre nigérian de prévention et de contrôle des maladies (NCDC) après l'assouplissement partiel des mesures de confinement.

Elle a averti que le gouvernement fédéral pourrait réviser les mesures de confinement si les Nigérians continuent de violer les règles destinées à juguler la propagation du virus.

Le président de la task force et secrétaire du gouvernement de la Fédération, M. Mustapha Boss, a déclaré aux journalistes à Abuja que leurs opérations de surveillance et de contrôle du respect des mesures barrières à travers le pays révèlent "une augmentation sensible du non-respect des mesures simples de distanciation sociale, le port du masque en public, l'hygiène et l'assainissement".

Ceci est d'autant plus constaté dans les marchés, aux stations de bus et dans certains lieux de travail.

Par ailleurs, le gouvernement fédéral a suspendu les activités d'une firme privée de maintenance d'avion et de location de jet privé, Executive Jet Services, pour avoir foulé aux pieds les règles de lutte contre la Covid-19 en transportant le musicien Azeez Fashola aka Naira Marley à Abuja pour assister à un concert.

Selon M. Hadi Sirika, le ministre de l'Aviation, le site du concert, Jabi Mall, a été également fermé par le gouvernement.

M. Mustapha a affirmé que la violation de l'interdiction des voyages entre les Etats est un problème, mettant en garde contre le fait que "toutes les mesures d'assouplissement sont encore sujettes à révision et les recommandations sont émises dans le but d'assurer la sécurité et la sûreté des personnes et du public".

M. Mustapha a précisément averti que les gouvernements des Etats qui envisagent de rouvrir les écoles, les centres de visionnage, les stades et autres lieux où de grands rassemblements peuvent avoir lieu d'abandonner cette idée car "ce n'est pas encore sûr et qu'il faut faire preuve de la plus grande prudence".

Il a dit que les gouvernements des Etats doivent veiller à l'application stricte des lignes directrices concernant le mode de fonctionnement des lieux de culte.

Il a dit : "vous êtes responsables de votre protection, de celle de votre famille, de la communauté et du pays. Les rassemblements ne sont toujours pas autorisés. Soyez responsables. Lever les restrictions n'est pas synonyme d'imprudence et d'un retour à une vie normale".

M. Mustapha a invité les gouvernements des Etats à procéder à des tests de diagnostic à grande échelle, à faire respecter les règles de distanciation sociale, de renforcer l'engagement communautaire et à faire attention aux rassemblements de masse.

"Nous appelons aussi les agences de sécurité à veiller au respect très strict de l'interdiction des déplacements inter-Etats", a-t-il dit.

