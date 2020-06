Hommage de RSF à six héros de l’information africains face à la pandémie de la COVID-19

17 Juin 2020

Paris, France,17 juin (Infosplusgabon) – Reporters sans frontières (RSF) a rendu hommage lundi à 30 héros de l'information (journalistes, lanceurs d'alerte et médias) à travers le monde dont six africains, qui se sont illustrés depuis le début de la pandémie de COVID-19 en contribuant à diffuser une information fiable particulièrement vitale en ces temps de crise sanitaire.

"Certains ont pris de tels risques pour informer sur la réalité de la pandémie qu'ils en sont morts, quand d'autres sont toujours portés disparus ou derrière les barreaux. Poursuivis, agressés, insultés, ils sont nombreux à avoir payé le prix fort pour avoir défendu le droit à l'information et lutté contre les rumeurs et la désinformation qui aggravent les conséquences de la crise sanitaire. Ces nouveaux héros nous rappellent que le journalisme peut sauver des vies. Ils méritent toute notre attention et admiration", a déclaré le secrétaire général de RSF, Christophe Deloire, lors de la publication d’un nouveau rapport de l’organisation.

Le rapport intitulé « Les « héros de l’information » au temps du Coronavirus : le journalisme peut sauver des vies » publié lundi, indique que la plupart de ces héros ont en commun d’avoir révélé des informations démontrant la gravité de la pandémie ou dénonçant la mauvaise gestion de la crise sanitaire par les autorités de leurs pays, alors que d’autres ont échappé à la prison mais ne peuvent plus exercer leur profession.

Parmi les journalistes africains figurent la Comorienne Andjouza Abouheir du journal La Gazette des Comores, l’émission Buenos Dias Guinea (Guinée équatoriale), le rédacteur en chef du site d’information Swati Newsweek Eugene Dube (Eswatini), Radio Corona Internationale (Algérie/USA), le site d’information Togocheck (Togo) et le web radio Wa FM (Côte d’Ivoire).

Andjouza Abouheir a dévoilé le mystère du zéro cas de coronavirus. Début avril 2020, lors de la propagation du virus en Afrique, l’archipel des Comores semble épargné. Mais l’enquête d’Andjouza Abouheir a révélé que les échantillons prélevés sur les premiers cas suspects n’ont jamais été envoyés pour analyse. Cette révélation a choqué les autorités comoriennes qui ont d’identifié la source de la journaliste et le gouvernement a menacé de porter plainte contre les journalistes qui publieraient “sans passer par les canaux officiels”.

Buenos Dias Guinea (Guinée équatoriale), une des émissions les plus populaires de Guinée équatoriale et l’un des rares espaces de libre expression du pays, a été suspendue le 1er mai 2020, après avoir critiqué le passage à tabac de passants par des militaires chargés de faire respecter les mesures de confinement prises contre le coronavirus. Les sept journalistes de l’émission ont été renvoyés chez eux jusqu’à nouvel ordre.

Le Rédacteur en chef du site d’information Swati Newsweek, Eugene Dube (Eswatini), après avoir été longuement et violemment interrogé par la police, a été contraint à l’exil en Afrique du Sud pour la publication d’un article remettant en cause la gestion de la crise sanitaire par le royaume. En pleine pandémie, les autorités de l’ex-Swaziland ont prévenu qu’elles n’hésiteront pas à sévir contre les journalistes qui critiquent le Roi Mswati III, car cela relève de la “haute trahison”, un crime passible de la peine de mort.

Radio Corona Internationale (Algérie/USA), une radio pirate fondée par l’homme de radio et de télévision, Abdallah Benadouda; il a été contraint de quitter l’Algérie en 2014 après une émission qui avait déplu en haut lieu. Depuis les Etats-unis où il vit désormais, Abdallah Benadouda lance Radio Corona Internationale (RCI). La liberté de ton et l’humour des chroniqueurs sont un antidote à la censure et à la répression qui se sont abattues sur les médias indépendants algériens. La « radio de la fin du monde », comme elle aime à se surnommer, diffuse sur Facebook et Soundcloud, et rassemble aujourd’hui des milliers d’auditeurs.

Le site d’information TogoCheck.com (Togo) créé par le journaliste togolais, Noël Tadegnon, s’est illustré pendant la pandémie de la COVID-19 en produisant des vidéos en langues locales anti-fake news dont l’objectif est de diffuser une information fiable pour contrer les nombreuses rumeurs et croyances propagées sur le coronavirus. L’utilisation des langues locales a permis d’élargir l’audience de ce site.

Wa FM (Côte d’Ivoire) une web radio lancée par le journaliste et fondateur de l’Institut africain des médias, Israël Guébo, fin mars 2020, en référence à ses contenus principalement diffusés par le biais de WhatsApp, Facebook et Twitter, très populaire en Côte d’Ivoire, a un double objectif : lutter contre la désinformation pour contrecarrer les “infox” sur le coronavirus et amplifier les messages de sensibilisation auprès de la population ivoirienne pour limiter la propagation de la pandémie.

« Cette crise exceptionnelle a aussi révélé des initiatives innovantes qui ont contribué à faciliter la diffusion de l’information et à lutter contre la désinformation », a souligné le secrétaire général de RSF, Christophe Deloire.

FIN/ INFOSPLUSGABON/PLO/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon