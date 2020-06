L'UE adopte des conclusions sur la prévention, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent

17 Juin 2020

Bruxelles, Belgique, 17 juin (Infosplusgabon) - Le Conseil européen a adopté, mardi, des conclusions réitérant son engagement indéfectible à protéger les citoyens de l'UE contre le terrorisme et l'extrémisme violent sous toutes leurs formes et quelle que soit leur origine.

Les conclusions soulignent les menaces posées par l’évolution des formes de terrorisme et appellent à un renforcement supplémentaire de l’engagement et de l’action antiterroriste de l’UE dans certaines zones géographiques et selon les thématiques prioritaires. Elles complètent les précédentes conclusions du Conseil sur la lutte contre le terrorisme extérieur adoptées les 9 février 2015 et 19 juin 2017.

Dans un communiqué de presse transmis à la PANA, le Conseil a déclaré qu'il reconnait que le terrorisme est un phénomène mondial et appelle au renforcement de la coopération avec les zones les plus touchées par les avancées terroristes. Parmi ces dernières figurent les Balkans occidentaux, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, la région du Sahel et la Corne de l'Afrique.

Les conclusions du Conseil soulignent le rôle important joué par les experts de l'UE en matière de lutte contre le terrorisme/de sécurité et la nécessité de renforcer davantage ce réseau, ainsi que l'importance des dialogues de l'UE contre le terrorisme avec les pays tiers et les organisations internationales, en tant qu'outils clés pour l’action extérieure de l'UE sur la lutte contre le terrorisme.

Selon le communiqué, les conclusions mettent l'accent sur les principes clés de l'approche de l'UE dans la lutte contre le terrorisme, notamment l'importance des droits de l'homme et de l'Etat de droit et la prévention de la radicalisation conduisant à l'extrémisme violent et au terrorisme.

L'utilisation abusive d'Internet et des nouvelles technologies à des fins terroristes y est spécifiquement abordée, ainsi que la nécessité de couper les sources de financement du terrorisme.

Le Conseil a en outre souligné la nécessité de favoriser la coopération internationale en renforçant ses partenariats stratégiques et son engagement multilatéral.

