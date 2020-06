L'Afrique du Sud commémore les émeutes historiques de Soweto

16 Juin 2020

Le Cap, Afrique du Sud, 16 juin (Infosplusgabon) - L'Afrique du Sud a commémoré ce mardi, le 44ème anniversaire des émeutes de Soweto qui ont déclenché une révolution conduisant à la libération de Nelson Mandela et à la fin de l'apartheid en 1990.

Le 16 juin 1976, des milliers de jeunes ont défilé en masse vers le stade de football des Orlando Pirates; Hector Peterson, 13 ans, a été abattu par la police.

La violence s'est propagée rapidement, signifiant que la révolution était officiellement en marche et qu'il faudrait faire quelque chose pour apprivoiser une terre qui avait perdu son chemin.

C'était le début de la fin du règne de la minorité blanche et les flammes, comme l'avait annoncé Peter Gabriel, s’élèveront de plus en plus.

Le président Cyril Ramaphosa a déclaré que l'anniversaire de cette année se déroulait à un moment de "grande anxiété et de perturbation", faisant référence à la pandémie de la COVID-19 qui a tué des centaines de milliers de gens et infecté des millions de personnes dans le monde.

Il a appelé les jeunes à mener la lutte contre les abus et les meurtres de femmes et d'enfants.

"Les femmes de notre pays ne se sentent pas en sécurité dans leurs maisons, lieux de travail et lieux de culte. C'est une situation totalement inacceptable et elle doit cesser. Les jeunes doivent être plus actifs dans la lutte contre la violence basée sur le genre", a-t-il affirmé.

Cyril Ramaphosa a également évoqué le meurtre de l'Afro-Américain, George Floyd, et a également félicité les parents et les élèves qui dénoncent le racisme en Afrique du Sud.

Dans une interview accordée dans le cadre de cet anniversaire, l'ancien président, Jacob Zuma, a souligné que cela le contrariait de voir des Africains être des "instruments des Blancs".

"Il est absolument problématique pour moi de voir des Africains qui sont des médecins, des professeurs, mais qui pensent toujours comme des Blancs. Le problème que j’ai, ce n’est pas simplement qu’ils pensent comme des Bblancs, mais ils sont devenus leurs instruments et cela me tue", a-t-il martelé.

