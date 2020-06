04 morts et 4 blessés après l'explosion de mines dans des zones habitées en Libye

16 Juin 2020

Tripoli, Libye, 16 juin (Infosplusgabon) - Les mines continuent à ravir les vies de civils en Libye avec la mort de 04 personnes et 04 autres blessés dans des zones situées à la périphérie Sud de Tripoli et à Syrte (Centre), au moment où les efforts internationaux pour arriver à un cessez-le-feu piétinent toujours.

Le Centre de médecine et de soutien sur le terrain affilié au gouvernement d'union nationale, a annoncé la mort de deux personnes et quatre autres blessées, à la suite de deux explosions de mines, l'une sur la route de l'aéroport et l'autre à Aïn Zara (au Sud de Tripoli).

Dans un communiqué, le Centre a précisé, lundi, qu'une mine a explosé dans la zone de la route, au Sud de la capitale Tripoli, tuant un homme de 35 ans, et en blessant un autre âgé de 33 ans, qui a été transféré au service d'ambulance de l'hôpital universitaire de Tripoli, relevant du Centre de médecine et d'assistance sur le terrain.

La même source a ajouté qu'une autre mine a explosé dans la région d'Aïn Zara, tuant une femme et blessant le reste de sa famille, qui se compose de son mari gravement blessé et de deux enfants, indiquant qu'ils ont été évacués à l'hôpital de campagne du Martyr Ayman Al-Harama.

A noter que les forces de Haftar ont planté des mines et explosifs dans les quartiers résidentiels qu'elles occupaient au Sud et au Sud-Est de Tripoli, Wadi Rabii, Aïn Zara et Al-Hadhba, provoquant jusqu'à présent près de 30 morts et 44 blessés civils et retardant le retour des déplacés dans leurs foyers.

Par ailleurs, deux habitants de Wadi Jaref Sud-Ouest de la ville de Syrte sont décédés, lundi, des suites d'une explosion d'une mine, alors qu'ils tentaient de regagner leur domicile d'où ils sont partis, il y a quelques jours.

Les habitants de la région occupée par les forces de Haftar ont demandé à la salle des opérations de l'armée libyenne d'intervenir et de clarifier les circonstances de la présence de mines dans une région qui est sous leur contrôle, ainsi que la nécessité de désigner des spécialistes pour traiter la zone afin d'épargner aux habitants les risques d'explosions, rappelant que la plantation de mines dans les zones peuplées, est un crime puni par les lois nationales et internationales.

L'ampleur du problème des mines plantées dans les zones d'habitation à la périphérie de Tripoli ont amené le Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale à solliciter dimanche l'aide des pays du monde pour lutter contre ces engins explosifs.

La direction des médias étrangers du ministère des Affaires étrangères du gouvernement d'union nationale a annoncé, dimanche, le début d'une coopération bilatérale avec l'Italie pour le déminage au Sud de la capitale, Tripoli, dans le "cadre de coopération et de coordination entre la Libye et l'Italie, et après la coordination entre le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Taher Siala et l'ambassadeur d'Italie en Libye, Giuseppe Buccino".

Un communiqué publié a précisé que le Centre libyen pour le déminage et les équipes de génie militaire "ont entamé une coopération bilatérale avec la Mission italienne dans le déminage au Sud de la capitale, Tripoli, qui a été plantée par les milices Haftar avant leur fuite de la région".

Le communiqué a ajouté que le gouvernement d'union nationale "cherche activement à coopérer avec plusieurs pays, notamment la Turquie, l'Italie et les organisations concernées, pour travailler à la recherche et au déminage de toutes les mines afin d'assurer le retour en toute sécurité des citoyens dans leurs maisons et propriétés".

Il faut noter qu'outre les mines, les forces de Haftar ont laissé plusieurs charniers dans les zones qu'elles occupaient en particulier, Tarhouna au Sud de Tripoli, suscitant une condamnation de la communauté internationale, réclamant une enquête et la poursuite des auteurs devant la justice.

Les contacts entre les différents pays concernés par la crise en Libye se sont poursuivis en particulier entre la Turquie et la Russie, les deux principaux acteurs internationaux agissant dans ce pays d'Afrique du Nord.

Dans ce cadre, les autorités turques ont annoncé, lundi, qu'Ankara et Moscou continuent à négocier un cessez-le-feu en Libye, malgré l'annulation d'une visite de haut niveau des ministres russe des Affaires étrangères et de la Défense à Istanbul.

Il était prévu que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, arrivent dimanche à Istanbul, mais les deux pays ont annoncé l'annulation de la visite sans en expliquer les raisons.

"Nous avons décidé qu'il serait plus utile de poursuivre les pourparlers au niveau technique", a déclaré, lundi à Istanbul, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu.

Les médias turcs ont indiqué que les deux parties n'étaient pas d'accord sur les détails du cessez-le-feu et ont convenu de réduire le niveau des discussions pour tenter de résoudre les problèmes en suspens.

Pour sa part, le gouvernement italien, a annoncé, lundi, que le ministre des Affaires étrangères, Luigi di Maio se rendra, mercredi, en Turquie, après avoir visité la Suisse demain mardi.

Le ministère italien des Affaires étrangères n'a pas révélé l'ordre du jour de la visite, mais des sources médiatiques italiennes ont confirmé que la crise libyenne dominera les pourparlers entre M. di Maio et les responsables turcs, ainsi que les relations bilatérales et la réouverture des compagnies aériennes entre les deux pays.

Le ministère turc des Affaires étrangères a indiqué, sur son site Web, que la visite M. di Maio intervient en réponse à l'invitation de son homologue turc, Mevlut Cavusoglu, notant qu'il s'agissait de la première visite, cette année, en Turquie.

Une initiative de bons offices de l'Algérie à laquelle elle a donné une dimension maghrébine en association, les pays voisins de la Libye, à savoir, la Tunisie et l'Egypte, visant à réunir les protagonistes libyens en vue de rapprocher leurs opinions pour une solution à la crise.

Sur le plan militaire le front de Syrte connaît, ces derniers jours, un clame relatif en attendant de voir aboutir les efforts pour parvenir à un cessez-le-feu en prélude au lancement du processus politique dans le pays pour un règlement définitif de la crise.

