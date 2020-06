24 soldats maliens tués dans l'attaque de leur détachement dans la localité de Boki-Wèré dans la région de Ségou, au centre du Mali

16 Juin 2020

Bamako, Mali, 16 juin(Infosplusgabon) - 24 soldats maliens ont été tués, dans l'attaque par des hommes armés non identifiés d'un détachement des forces armées maliennes (FAMAs), en mission de sécurisation des personnes et de leurs biens, dimanche, au niveau de la localité de Boki-Wéré, dans le secteur de Diabali, dans la région de Ségou, au Centre du Mali, annonce le ministère malien de la Défense et des Anciens Combattants, dans un communiqué obtenu ce lundi.

Selon le communiqué, trois autres soldats sont portés disparus et sont actuellement recherchés par des renforts arrivés sur place.

Le ministère de la Défense et des Anciens Combattants fait état des pertes en vie humaine parmi les assaillants, sans donner le nombre de tués dans des combattants violents.

Le ministère de la Défense et des Anciens Combattants présente ses condoléances les plus attristées "aux familles des militaires tombés pour la défense de la paix et encourage les forces de défense et de sécurité dans leur nobles missions".

D'autres sources faisaient état de la disparition d'une soixantaine de soldats maliens à bord de huit véhicules et de la destruction de véhicules appartenant à l'armée malienne.

