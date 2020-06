Des activistes organisent une manifestation antiraciste à Banjul

16 Juin 2020

Banjul, Gambie, 16 juin (Infosplusgabon) - Des dizaines de militants des droits de l'homme ont organisé une manifestation antiraciste dans les rues de Banjul ce week-end pour exprimer leur colère contre les brutalités policières aux États-Unis, a-t-on rapporté lundi.

Selon certaines sources, les activistes ont défilé dans les rues de Serekunda, la capitale économique de la Gambie, jusqu'au bâtiment de l'ambassade des États-Unis, le long de l'avenue Kairaba, où une lettre de protestation a été remise aux diplomates américains.

Momodou King Colley, qui était à la tête du cortège, a ensuite lu une déclaration au nom des manifestants et s'en est pris au gouvernement américain.

Il a déclaré que l'Amérique était fière et se disait championne des droits de l'homme, mais qu'en même temps, elle avait institutionnalisé le racisme dans son arrière-cour.

M. Colley a également dénoncé les violations massives des droits de l'homme commises à l'encontre des Noirs en Amérique par des policiers blancs.

M. Colley a ensuite appelé à la transparence, à la responsabilité et à la justice dans le meurtre de George Floyd ainsi que du Gambien Momodou Lamin Sisay.

Rebecca McKnight, la chargée de la sécurité régionale de l'ambassade des États-Unis à Banjul, a reçu la lettre de protestation des manifestants et a promis de la remettre à son gouvernement.

Parmi les manifestants se trouvaient Fatoumata Tuma Njie, la parlementaire de Banjul Sud, ainsi que quelques blancs, qui condamnaient le racisme et les préjugés raciaux à l'encontre des noirs en Amérique.

La PANA rappelle que les membres de la société civile en Gambie avaient envoyé une pétition à l'ambassade des États-Unis à Banjul, condamnant le meurtre de Sisay par des membres des forces de police américaines.

Les manifestants de la société civile ont également adressé plusieurs demandes au gouvernement américain, demandant que justice soit faite dans le meurtre de George Floyd et de Sisay.

Des éléments des forces de police américaines en Géorgie ont abattu le 29 mai 2020, M. Sisay, le fils d'un diplomate gambien, Larreh Sisay.

Pendant ce temps, les membres de la société civile ont fait plusieurs demandes comme : la publication de la vidéo de la police américaine sur la mort de M. Sisay.

Les autorités devraient mener une enquête exhaustive sur tous les incidents de brutalité policière contre les Noirs aux États-Unis et veiller à ce que justice soit faite.

Que le gouvernement américain procède à des réformes constitutionnelles, juridiques et institutionnelles afin d'anéantir le racisme structurel et de criminaliser le racisme sous toutes ses formes.

Réformer les méthodes de maintien de l'ordre pour orienter les agents de la force publique vers des méthodes de maintien de l'ordre non violentes et les éduquer aux droits de l'homme.

Réformer le système éducatif américain afin d'introduire pleinement l'histoire des Africains et des Afro-Américains pour mettre en évidence la contribution des Africains à la civilisation mondiale et à la construction des États-Unis d'Amérique.

Offrir des réparations aux Afro-Américains en investissant directement et massivement dans la fourniture de services, d'installations et de possibilités pour leur développement social, économique et culturel.

Soutenir et pratiquer les valeurs démocratiques et protéger les droits de l'homme et la dignité de tous.

