Le Parlement rwandais approuve le projet de loi sur le tout premier centre de science nucléaire

16 Juin 2020

Kigali, Rwanda, 16 juin (Infosplusgabon) - Le Parlement rwandais a approuvé lundi en séance plénière un projet de loi réglementant la création du tout premier centre de science nucléaire.

Le Centre des sciences et technologies nucléaires (Center of Nuclear Science and Technology, CNST) deviendra une plateforme pour mener toute une série de recherches scientifiques et d'applications pratiques des technologies nucléaires.

Selon le président de la commission de l'éducation, de la technologie, de la culture et de la jeunesse, la loi approuvée fait suite à une ratification en octobre dernier entre le Rwanda et la Russie sur la coopération dans la construction du centre nucléaire.

L'accord sur l'énergie nucléaire a été signé pour la première fois à Moscou en décembre 2018 et verra les scientifiques russes créer un centre pour la science et la technologie nucléaires à Kigali.

L'accord a été relancé en mai suite à la signature par une société parapublique nucléaire du gouvernement russe, Rosatom Global, d’un accord pour mettre en place la centrale nucléaire d'ici 2024.

Le gouvernement affirme que la centrale contribuera à l'avancement de la technologie dans les domaines de l'agriculture, de la production d'énergie et de la protection de l'environnement.

FIN/ INFOSPLUSGABON/PLO/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon