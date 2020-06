La FIFA appelle au "respect mutuel et au bon sens" en réponse aux tweets de la campagne Trump

16 Juin 2020

Zurich, Suisse, 16 juin (Infosplusgabon) - En réponse à la déclaration du président américain selon laquelle il ne regardera pas le football si les joueurs choisissent de s'agenouiller pendant l'hymne national, l'instance dirigeante du football mondial, la FIFA, a appelé à "la tolérance, au respect mutuel et au bon sens", suite aux critiques du président Donald Trump concernant la décision du football américain de revenir sur la politique qui obligerait les joueurs à se mettre à genoux pendant l'hymne national.

U.S. Soccer a confirmé, ce week-end, que la fédération se débarrasserait de cette politique, qui était en place depuis la décision de Megan Rapinoe de soutenir les protestations de Colin Kaepernick qui s'était agenouillé pendant l'hymne national pour combattre la brutalité policière et le racisme.

Trump, un critique très médiatisé de Kaepernick et Rapinoe, a déclaré qu'il "ne regardera pas", ajoutant qu'il éviterait également la NFL si les joueurs choisissaient de s'agenouiller.

George Floyd, un homme noir de 46 ans, a été, le 25 mai 2020, tué à Minneapolis, dans le Minnesota, lors d'une arrestation pour avoir prétendument utilisé un faux billet. Derek Chauvin, un policier blanc, s'est agenouillé sur le cou de Floyd pendant près de neuf minutes alors que Floyd était menotté et allongé face contre terre, le suppliant de lui laisser la vie sauve et lui répétant sans cesse "Je ne peux pas respirer".

Un deuxième et un troisième policier avaient continué à immobiliser Floyd tandis qu'un quatrième avait empêché aux passants d'intervenir.

Pendant les trois dernières minutes, Floyd était immobile et n'avait plus de pouls, tandis que Chauvin a ignoré les demandes des spectateurs de lui retirer son genou, ce qu'il n'a fait que lorsque les médecins lui ont dit de le faire.

Le lendemain, après que les vidéos réalisées par les témoins et les caméras de sécurité aient été rendues publiques, les quatre policiers ont été licenciés. Deux autopsies ont révélé que la mort de Floyd était un homicide.

Chauvin a d'abord été accusé de meurtre au troisième degré et d'homicide involontaire coupable au deuxième degré, auxquels s'est ajouté par la suite le meurtre au deuxième degré ; les trois autres policiers ont été accusés de complicité de meurtre au deuxième degré.

La mort de Floyd a déclenché des manifestations et des protestations dans de nombreuses villes américaines et dans le monde entier contre la brutalité policière, le racisme policier et l'absence de responsabilité de la police.

Début juin, le conseil municipal de Minneapolis a pris des mesures pour interdire les étranglements et exiger des policiers qu'ils interviennent contre l'usage excessif de la force par d'autres agents, et a voté une intention de remplacer le service de police par un "nouveau système de sécurité publique basé sur la communauté".

Le chef de la police de Minneapolis a annulé les négociations contractuelles avec le syndicat de la police et a annoncé son intention de faire appel à des experts extérieurs pour examiner comment le contrat du syndicat peut être restructuré afin d'assurer la transparence et la "flexibilité nécessaire à une véritable réforme".

