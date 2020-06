Deux soldats sénégalais tués ce lundi dans l'explosion d'une mine anti-char au Sud du pays

16 Juin 2020

Ziguinchor, Sénégal, 16 juin (Infosplusgabon) - Deux soldats sénégalais ont été tués et deux autres grièvement blessés, ce lundi, aux environs de 14 heures, locales et TU, dans l'explosion d'une mine anti-char dans la région de Ziguinchor, au Sud du Sénégal, a-t-on appris de sources militaires.

Selon les mêmes sources, l'incident s'est produit quand un véhicule transportant des troupes a roulé sur l'engin entre les villages de Diagnon et Bissine, à une cinquantaine de kilomètres à l'Est de Ziguinchor, la principale ville de la Casamance et à quelques encablures de la frontière bissau-guinéenne.

Les corps des deux soldats tués et les deux autres blessés ont été acheminés à l'hôpital régional de Ziguinchor, renseignent ces mêmes sources, qui confient que des opérations sont actuellement menées dans cette zone située non loin de la frontière bissau-guinéenne par l'armée sénégalaise pour sécuriser le retour des populations qui rentrent d'exil, après plusieurs années d'errance.

Ces opérations vont se poursuivre jusqu'à leur terme comme elles avaient été planifiées, ajoutent ces sources qui ne donnent pas d'autres précisions.

On note que c'est la deuxième fois que les mines font des victimes dans les rangs de l'armée sénégalaise, depuis le début de ces opérations, il y a un peu plus de dix jours.

En fait, un premier soldat avait sauté sur une mine, il y a une dizaine de jours, alors qu'il était en opération dans une forêt.

Évacué d'urgence à l'hôpital de Ziguinchor, sa jambe a été amputée.

Avant cet incident, de violents affrontements y avaient opposé, pendant deux jours, les militaires sénégalais aux combattants du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC, indépendantistes) qui voulaient s'opposer à l'implantation d'un poste avancé des soldats dans cette zone.

On signale également, en Casamance, un autre accident de mine qui a eu lieu le samedi dans le Nord-Sindian, vers la frontière gambienne, au passage d'un véhicule de l'armée sénégalaise, qui a fait 8 blessés parmi les militaires.

