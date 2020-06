Congo : Le PDAC revoit à la baisse la contrepartie des bénéficiaires

16 Juin 2020

Brazzaville, Congo, 16 juin (Infosplusgabon) - Le coordonnateur du Projet d'appui au développement de l'agriculture commerciale (PDAC), Isidore Ondoki, a décidé de réduire le coût de la contrepartie que devraient apporter les bénéficiaires éligibles, à cause de l'impact de la pandémie du coronavirus qui sévit dans le pays.

Autrefois évalué à 10 pour cent pour les groupes de producteurs et 50 pour cent pour les Petites et moyennes entreprises (PME), cette contrepartie est désormais de 5 pour cent et de 25 pour cent, a précisé Isidore Ondoki, dans un entretien avec la presse.

''Le 23 mars dernier, nous avons validé les plans d'affaires de 782 bénéficiaires (PME et groupes de producteurs) pour un montant de plus de 10 milliards de FCFA. Ces derniers avaient trois mois pour ouvrir les comptes et y apporter leur contrepartie, après quoi devraient intervenir la signature des conventions de financement des plans d'affaires '', a expliqué Isidore Ondoki.

''A cause de cette pandémie, nous avons constaté que les conditions ne pouvaient plus être réunies pour que les bénéficiaires apportent facilement leur contrepartie. C'est ainsi que le ministère de tutelle a échangé avec les responsables du projet et la Banque mondiale, demandant de revoir à la baisse leurs contributions. D'où, les groupes de producteurs n'apporteront que 5 pour cent et les PME 25 pour cent".

Selon Isidore Ondoki, les peuples autochtones sont exemptés. Il a déploré le ralentissement causé par la pandémie du Coronavirus dans les accords de financement pour les nouveaux plans d'affaires.

Pour les plans d'affaires financés en 2019, les travaux s'exécutent. Seulement, il est impossible actuellement pour les équipes de descendre sur le terrain et faire le suivi-évaluation, selon le coordonnateur du PDAC.

Au début de la pandémie, les agriculteurs avaient arrêté le travail. Il a fallu l'intervention du ministère de l'Agriculture pour que ces derniers reprennent leurs activités. '

"Certaines cultures devraient rentrer en production au mois de mars dernier, mais hélas'', a regretté Isidore Ondoki.

