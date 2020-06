La Tunisie enregistre 14 nouveaux cas confirmés de Covid-19

16 Juin 2020

Tunis, Tunisie,16 juin (Infosplusgabon) - La Tunisie a enregistré 14 nouveaux cas confirmés du coronavirus (Covid-19) suite à des analyses de laboratoire effectuées dimanche sur un échantillon de 985 personnes, a annoncé, lundi après-midi, le ministère tunisien de la Santé.

Les nouveaux cas représentent une infection locale et 13 cas importés enregistrés parmi les rapatriés et placés dans des centres de quarantaine sanitaire obligatoire, a précisé le ministère, ajoutant que ce chiffre porte à 1.110, le nombre total des infections recensées dans le pays depuis le début de la pandémie qui se répartissent comme suit : 999 cas de guérison, 49 décès (aucun nouveau décès n'a été enregistré) et 62 malades encore sous surveillance médicale.

La directrice de l'Observatoire des maladies nouvelles et émergentes, Insaf Ben Alia, a reconnu, lundi, l'existence de risques avec les cas importés avec la propagation continue du virus dans plusieurs parties du monde.

Le Premier ministre tunisien, Elyes Fakhfakh, avait affirmé, dimanche soir lors d'un entretien télévisé, que "les Tunisiens doivent être fiers de leur pays qui a vaincu une pandémie mondiale qui a nécessité la mobilisation du monde entier ". "Les choses sont sous contrôle et nous avons fait tout ce que nous pouvons et pris toutes les mesures pour faire face au coronavirus", a-t-il dit, estimant que "la facture aurait pu être beaucoup plus lourde".

