Niger: Les élections générales se dérouleront comme prévu et ne seront reportées sous aucun prétexte (Premier ministre)

Niamey, Niger, 16 juin (Infosplusgabon) - Les élections générales (présidentielles et législatives), prévues en fin 2020-début 2021 au Niger, se dérouleront aux dates prévues et ne seront reportées sous aucun prétexte, a déclaré le Premier Ministre Brigi Rafini à l’issue d’une réunion extraordinaire du Conseil national de dialogue politique (CNDP).

La rencontre convoquée pour discuter de l’évolution du processus électorale en cours et de la gestion de la Covid-19 s'est déroulée en l’absence des représentants de l’opposition politique qui, à travers un communiqué, a décidé de boycotter la réunion, un boycott que tous les groupes politiques présents ont déploré et regretté, tout en invitant les partis de l’opposition à prendre leurs places aussi bien au CNDP qu’au niveau des autres institutions comme la CENI.

Les participants à cette rencontre ont demandé à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) de tout faire pour enrôler les Nigériens de la diaspora qui représentent un nombre important de votants, mais aussi de prendre toutes les dispositions pour achever l'enrôlement biométrique et le soumettre à un audit.

Ils se sont toutefois accordés sur la nécessité de revoir l'organisation des élections locales parce que ne pouvant pas être tenues dans les délais, selon le chronogramme actuel. En clôturant les travaux, le Chef du Gouvernement Brigi Rafini a assuré que "des ajustements seront possibles dans le but d'améliorer le travail jusque-là remarquable de la CENI".

"La main du gouvernement restera toujours tendue à l'opposition politique et leurs sièges seront toujours disponibles au sein de la Commission électorale et du CNDP, mais le gouvernement n'entend pas forcer la main à celui qui ne le désire pas", a déclaré Brigi Rafini, assurant que les élections générales "ne seront en aucun cas repoussées ; elles se tiendront comme prévu et nous allons veiller à ce que cela se déroule normalement et dans la plus grande transparence".

Le président de la CENI, Me Issa Souna, a informé l’assistance de ce que la CENI a accusé un retard dans l’élaboration du fichier électoral biométrique, initialement prévu pour être disponible à la date du 19 août 2020, à cause notamment de l’insécurité et de la pandémie de Covid-19.

Un décalage est donc envisageable avec comme conséquence immédiate le report des élections locales (municipale et régionale), qui doivent se tenir trois (3) mois avant la présidentielle, 1er tour prévue en décembre 2020. D’après le président de la CENI, il n’est pas sûr que les élections municipales se tiennent à la date indiquée du 1er novembre prochain.

Le Conseil National de Dialogue Politique (CNDP) est un cadre permanent de prévention, de règlement et de gestion des conflits politiques à travers le dialogue et la concertation entre la classe politique nigérienne, toutes tendances confondues, et le gouvernement.

Chargé de ‘‘promouvoir le consensus autour des questions d’intérêt national et des principes démocratiques et républicains », le CNDP entend ‘‘créer les conditions de stabilité et de consolidation des institutions démocratiques et républicaines », en veillant à ce qu’une concertation s’instaure entre les membres dans le respect de la constitution, de la charte des partis politiques, du code électoral, etc.

