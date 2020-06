Mauritanie: Accord entre le gouvernement et Kinross pour la poursuite du partenariat

16 Juin 2020

Nouakchott, Mauritanie,16 juin (Infosplusgabon)-Le gouvernement mauritanien et TASIAST Mauritanie Limited (TML SA)-filiale de la multinationale canadienne Kinross, exploitant un site aurifère du même nom au Nord du pays- ont conclu, lundi, un accord de principe devant permettre un renforcement de leur partenariat « et l’intensification des investissements », selon une déclaration publiée par la compagnie.

« Les termes clés de cet accord qui seront précisés dans une documentation définitive, portent sur l’introduction d’un système plus moderne de redevance qui reflète les prix mondiaux de l’or.

« L’octroi d’une licence d’exploitation de 10 ans pour TASIAST/Sud, qui permettra de poursuivre l’exploration et d’entamer la production des ressources existantes sur le même site, dans la mesure du possible et en tenant compte du contexte de la pandémie du coronavirus (COVID-19).

« 15% d’intérêts reportés, gratuits pour l’Etat à TASIAST Sud, avec une option réservée d’achat de 10%.

« La nomination par le gouvernement, de 2 observateurs au Conseil d’Administration de TASIAST Mauritanie Limited (TML SA), afin de renforcer la communication mutuelle entre l’Etat et Kinross.

« La nomination par le gouvernement, d’un membre à part entière et d’un observateur au sein du Conseil d’Administration de l’entité qui opérera à TASIAST/Sud ».

Expliquant les enjeux du nouvel accord, la déclaration précise « que l’introduction d’une nouvelle structure de redevances basées sur les cours mondiaux de l’or, permettra à la Mauritanie de toucher les redevances en conformité avec la loi actuelle et comparable aux niveaux appliqués dans la région.

Le gouvernement mauritanien verra ses revenus à ce titre passer de 3 à 6% au prix actuel de l’or. Ces redevances pourraient atteindre un plafond maximal de 6,5% lorsque le prix de l’or atteindra 1800 dollars /oz et plus.

La société estime qu’une modernisation volontaire de la structure des redevances est une approche juste et équilibrée, qui permet à la Mauritanie de recevoir sa juste part des bénéfices économiques de la mine de TASIAST, tout particulièrement dans un contexte mondial favorable au prix de l’or ».

Fin 2019, Kinross a annoncé un investissement de 150 millions de dollars pour améliorer la production annuelle de la mine d’or de TASIAST, qui devrait alors passer 500.000 onces, tout en réduisant les coûts opérationnels.

