La Tunisie bénéficie d’une réduction de 10% sur le prix d’achat du gaz algérien

15 Juin 2020

Tunis, Tunisie, 15 juin (Infosplusgabon) - La Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) bénéficiera d’une réduction de 10% de l’ancien prix contractuel d’achat du gaz algérien après l’approbation par l’Algérie du renouvellement du contrat liant les deux parties, a annoncé le ministère tunisien de l’Energie, des Mines et de la Transition énergétique, dans un communiqué publié sur sa page Facebook.

Selon le communiqué, ces nouveaux prix contractuels pour l’achat du gaz algérien sont appliqués à partir de juin 2020. Ils permettront de réduire le coût de la facture d’achat du gaz algérien et de prolonger également le délai de paiement de 15 jours à 30 jours.

La STEG a entamé des négociations, depuis avril 2018 jusqu’au mois de juin 2020, avec la partie algérienne représentée par la société pétrolière algérienne Sonatrach. Ainsi, en vertu de l’accord issu de ces négociations, le besoin de la Tunisie en gaz algérien a été fixé pour la période 2020-2030, en maintenant les quantités contractuelles actuellement, estimée à 2 milliards et 500 millions m3 par an pour la période 2020-2025, et en augmentant ces quantités à 3 milliards de m3 pour la période 2026-2029.

FIN/ INFOSPLUSGABON/GBJ/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon