Coronavirus : Les frontières de Maurice restent fermées jusqu'au 31 août

15 Juin 2020

Port-Louis, Maurice, 15 juin (Infosplusgabon) – Maurice a interdit l'accès aux avions et bateaux sur son territoire jusqu'au 31 août 2020, excepté pour ceux approuvés par le Premier ministre.

Cette décision a été prise pour endiguer la propagation de la COVID-19 sur l'île, d'après des sources officielles.

La période de quarantaine restera en vigueur à Maurice jusqu'au 31 août 2020.

Par ailleurs, un comité technique a été formé pour étudier les modalités et protocoles pour la réouverture de l'espace aérien national.

Le Premier ministre mauricien, Pravind Jugnauth, a dit, ce week-end, qu'étant donné qu'aucun cas positif n'a été recensé sur l'île depuis le 26 avril (47 jours), toutes les activités économiques, commerciales et sociales reprendront à partir de ce lundi, excepté pour les courses hippiques qui se dérouleront à huis clos à compter du 20 juin.

“La situation concernant les courses hippiques sera réévaluée le moment venu", a-t-il dit.

Il a été constaté ce lundi matin, que toutes les plages publiques, parcs publics, cinémas, salles municipales, centres communautaires et bâtiments publics, complexes de sport/gym, y compris les activités de sport de groupe (football ou volleyball), foire (marchés aux enchères, salons, et merceries), casinos (également salles de jeu), discothèques, parcs d'attraction mais aussi parcs naturels, ont rouvert leurs portes au public.

“L'organisation des mariages, rassemblements religieux et sociaux sera également autorisée. Les seniors et les personnes souffrant de handicap seront autorisées à prendre les transports publics sans aucune restriction à compter du 15 juin 2020", a dit M. Jugnauth.

Le port de masque dans les lieux publics et au travail, mais aussi dans les transports publics, demeure obligatoire, et des contrôles de la température seront effectués.

Dans le secteur de l'éducation, M. Jugnauth a indiqué que les écoles maternelles reprendront le 22 juin, tandis que les écoles primaires et secondaires, ainsi que les institutions du Supérieur, rouvriront leurs portes à partir du 1er juillet.

Concernant les Mauriciens bloqués à l'étranger, un total de 1 836 personnes a déjà été rapatrié et un autre groupe de 800 personnes le sera d'ici la fin de ce mois, a dit le Premier ministre.

D'après lui, 1 164 citoyens bloqués seront rapatriés en juillet à condition qu'ils fassent le test de diagnostic avant d'embarquer.

Concernant la situation du virus, à cette date, le pays compte deux cas actifs importés qui sont pris en charge à l'hôpital. Ils sont en bonne santé, selon le Premier ministre.

D'après les autres statistiques données par le ministère de la Santé et du Bien-être, environ 10% de la population (un total de 142 889 tests, soit 32 257 test PCR et 110 632 tests rapides) ont déjà été effectués.

D'autre part, cinq pays et des organisations internationales ont, jusqu'ici, offert des dons à Maurice pour l'aider à juguler la pandémie de coronavirus. Dans un communiqué rendu public à Port-Louis, le gouvernement a cité ces pays. Il s'agit du Canada, de la Chine, de l'Inde, du Japon et des Etats-unis d'Amérique.

Les organisations internationales sont, entre autres, l'Union européenne (UE), l'Agence Française de Développement/Commission de l'Océan Indien (AFD/IOC), le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (UNIDOC), l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), les Centres africains de prévention et de contrôle des maladies (Africa CDC) et la Fondation Jack Ma.

Les fournitures et les équipements médicaux offerts sont composés de kits de test, réactifs, masques, thermomètres, écouvillons, couvre-chaussures, gants chirurgicaux, lunettes, équipements de protection médical (PPE), et ventilateurs. Les médicaments sont essentiellement des comprimés d'hydroxychloroquine et de produits ayurveda venus d'Inde.

Le gouvernement a en outre dit que le Fonds de solidarité COVID-19 a également reçu des dons en espèces.

