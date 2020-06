Attaque terroriste contre un convoi des forces armées maliennes dans la région de Ségou au centre du Mali

15 Juin 2020

Bamako, Mali, 15 juin (Infosplusgabon) - Le bilan provisoire de l’embuscade perpétrée par des hommes armés non encore identifiés, contre un convoi des forces armées maliennes (FAMAs), non loin de Goma coura, dans le cercle de Niono, région de Ségou, au centre du Mali, dimanche aux environs de 15h, serait d’une vingtaine de morts, plusieurs portés disparus avec huit véhicules et des blessés graves, rapporte l'Agence Malienne de Presse, citant des sources bien informées.

La patrouille militaire, d’un effectif de 64 soldats dont deux lieutenants et de 12 véhicules, a été accrochée dans la localité de Bouka Werè, situé à 18 km au sud-est de Diabaly, dans la même région.

Selon ces sources, les assaillants ont d’abord fait exploser une bombe, suivi de tirs nourris d’armes lourdes et automatiques. "Les soldats ont essayé de se défendre mais face à la puissance de feu, leurs rangs furent dispersés", expliquent les mêmes sources. Les hélicoptères seraient également intervenus.

A l’issue de l’accrochage, quatre véhicules, à bord desquels se trouvaient vingt éléments, ont pu s’extraire de la zone de combat avant d’abandonner, en cours de route, un véhicule embourbé et après avoir récupéré l’arme collective qui y était montée. Ces éléments seraient, finalement, arrivés à Goma-Coura.

Par contre, quarante-quatre éléments dont les deux lieutenants, à bord de huit véhicules, seraient toujours introuvables malgré les missions de renfort dépêchées sur le terrain et les recherches menées par l'armée de l'air du Mali.

Pour l'instant, ni les forces armées maliennes ni le gouvernement malien, n'a donné des informations officielles sur cette énième attaque produite non loin de la frontière mauritanienne.

