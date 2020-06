Le Conseil de paix et de la sécurité de l'UA déplore la persistance de la crise en Libye

15 Juin 2020

Tripoli, Libye, 15 juin (Infosplusgabon) - Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (CPS) s'est déclaré gravement préoccupé par la crise persistante en Libye, dénonçant l'ingérence extérieure dans les affaires du pays.

Au terme des travaux de la 929ème session ordinaire du CPS, les participants ont exprimé dans une déclaration publiée dimanche, "leur profonde préoccupation face à la poursuite des combats en Libye, ce qui a sapé les efforts de lutte contre la pandémie de COVID-19 et exacerbé également la situation sociale et économique déjà instable dans le pays, ainsi que le sort des migrants et demandeurs d'asile".

Présidée par l'Algérie pour sa session en cours du mois de juin, le Conseil de sécurité de l'UA a renouvelé sa "condamnation ferme de toutes les formes d'ingérence extérieure dans les questions de paix et de sécurité qui sapent la souveraineté nationale et les efforts de paix, soulignant la nécessité de veiller à ce que "tout soutien extérieur aux efforts de paix et de sécurité sur le continent soit coordonné et dirigé vers la réalisation des objectifs et des priorités de l'Union africaine dans le cadre du programme de l'Union africaine visant à réduire au silence les armes à feu en Afrique".

Le CPS a exhorté à la cohésion autour de l'appel du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, qui souligne "la nécessité urgente de réduire au silence les armes à feu en Afrique".

IL s'agit "de mettre un terme aux conflits et de garantir la cessation des hostilités, ainsi que l'engagement humanitaire de toutes les parties belligérantes de cesser immédiatement les combats pour faciliter les mesures prises par les États membres et les acteurs humanitaires actifs pour combattre et éradiquer le virus Corona, en réponse à l'appel du Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, à un cessez-le-feu immédiat à l'échelle mondiale pour ouvrir la voie aux pays touchés par un conflit, afin de concentrer leurs efforts sur la lutte contre la COVID-19".

La crise sanitaire sur le continent a reporté les efforts de l'Union africaine pour organiser une conférence de réconciliation nationale qui devait rassembler les Libyens en juillet à Addis-Abeba, note-t-on.

