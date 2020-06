Le ministère de l'Intérieur demande une enquête diligente sur la vidéo d'Egyptiens détenus et torturés en Libye

15 Juin 2020

Tripoli, Libye, 15 juin (Infosplusgabon) - Le ministère de l'Intérieur du Gouvernement d'union nationale a annoncé qu'il était "en train d'enquêter sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrant un groupe de travailleurs égyptiens détenus et torturés en un lieu non précisé en Libye.

Dans un communiqué publié, dimanche soir, le ministère indique avoir chargé "la brigade d'enquête criminelle et la direction générale des opérations de sécurité d'enquêter sur les faits allégués.

En attendant, le ministère a dénoncé ces faits présumés, les considérant comme un "acte criminel qui viole toutes les chartes et lois locales et internationales", soulignant également que "de tels faits n'altéreront pas les relations étroites entre les peuples égyptien et libyen et ne feront que nuire à ceux qui cherchent à les employer à des fins et intérêts personnels." .

Le ministère de l'Intérieur du Gouvernement d'union nationale a lancé un appel à tous ceux pourraient aider à identifier les auteurs ou à les arrêter, promettant une récompense financière de 20 mille dinars.

Pour sa part, le porte-parole du Commandement général de l'armée nationale libyenne basée à l'Est, le général Ahmed al-Mesmari, a commenté la vidéo diffusée sur la torture de certains travailleurs expatriés d'Egypte, soulignant que "ceux qui ont commis ces actes ne représentaient pas la Libye ni les Libyens".

Le général al-Mismari a demandé à la Mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL) de réagir à cette vidéo "comme elle a commenté les charniers découverts à Tarhouna".

