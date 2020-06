36 nouveaux cas de coronavirus dépistés en Libye

15 Juin 2020

Tripoli, Libye, 15 juin (Infosplusgabon) - La Libye a enregistré 36 nouvelles infections au coronavirus, deux décès et un cas de guérison, a annoncé, lundi, le Centre national de lutte contre les maladies, portant à 454 le nombre total des infections confirmées recensées dans le pays dont 381 patients toujours porteurs du virus actif.

Dans un communiqué, le Centre de lutte contre les maladies, précise que les deux décès ont été enregistrés dans un centre de confinement de patients de Covid-19 de la ville de Sebha (Sud), portant le nombre total de décès en Libye à 10, tandis que le total des cas de guérisons a atteint 63.

La même source souligné que les cas decoronavirus enregistrés dimanche concernent Tripoli (04), dont un sur une femme des Philippines, deux nouveaux cas et un cas en provenance du Sud libyen, tandis que Sebha a enregistré 09 cas, dont 07 cas contacts et deux nouveaux cas.

A Sabratha, 07 cas contacts ont été dépistés et 5 cas issus de transmission à Janzour, tandis qu'un cas d'infection au coronavirus sur un ressortissant du Nigeria a été enregistré à Misrata.

Le communiqué souligne que 03 cas ont été enregistrés à Benghazi, dont deux cas contacts et un nouveau cas, et 04 cas à Beidha, dont un de nationalité égyptienne et 03 cas de citoyens rapatriés d'Egypte.

Le Centre ajoute que Zliten a également enregistré un cas de retour du Sud du pays et deux cas rapatriés de Tunisie via l'aéroport de Misrata.

