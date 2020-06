Le roi Mohamed VI décide une aide pour 15 pays africains pour la lutte contre le COVID 19

15 Juin 2020

Dakar , Sénégal, 15 juin (Infosplusgabon)- Le Maroc a décidé l’envoi d’une aide médicale à plusieurs pays africains pour la lutte contre le COVID 19, indique un communiqué du ministère marocain des Affaires étrangères, rendu public dimanche.

Selon le communiqué, le roi Mohammed VI a donné ses « très hautes » instructions pour l’acheminement d’aides médicales à plusieurs pays africains frères.

Cette aide vise, selon la même source, à fournir du matériel médical préventif, afin d’accompagner les pays africains dans leurs efforts de lutte contre la pandémie du COVID-19, précise le ministère dans un communiqué.

L’aide médicale marocaine est composée de près de 8 millions de masques sanitaires, 900.000 visières, 600.000 charlottes, 60.000 blouses, 30.000 litres de gel hydroalcoolique ainsi que de 75.000 boîtes de chloroquine et 15.000 boîtes d’azithromycine, un médicament de la classe des antibiotiques.

Pour réussir cette opération, Royal Air Maroc va organiser, à compter de ce 15 juin 2020, des dizaines de vols cargo vers le continent.

15 pays africains, le Burkina Faso, le Cameroun, les îles Comores, le Congo, Eswatini, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Malawi, la Mauritanie, le Niger, la République Démocratique du Congo, le Sénégal, la Tanzanie, le Tchad et la Zambie, bénéficieront de cette aide, ajoute le communiqué officiel marocain.

Cette action de solidarité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative lancée par le souverain marocain, le 13 avril 2020, en tant que démarche pragmatique et orientée vers l’action, destinée aux pays africains, permettant un partage d’expériences et de bonnes pratiques et visant à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner leurs efforts dans les différentes phases de gestion de la pandémie, indique le ministère.

Il convient de souligner que l’ensemble des produits et équipements de protection, qui composent les aides médicales acheminées vers les pays africains frères, sont fabriqués au Maroc par des entreprises marocaines, et sont conformes aux normes en vigueur, édictées par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Le Maroc a plaidé jeudi dernier, à Addis-Abeba, en Ethiopie, pour la création d’une plate-forme d’experts africains en matière de lutte contre les épidémies, en vue de permettre au continent de se prendre en charge et de faire face aux défis sanitaires futurs.

Le Roi du Maroc, Mohammed VI, a proposé à la mi-avril dernier, le lancement d’une initiative de chefs d’Etat africains visant à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner les pays africains dans leurs différentes phases de gestion de la pandémie du coronavirus qui sévit dans le monde.

« Il s’agit d’une initiative pragmatique et orientée vers l’action, permettant un partage d’expériences et de bonnes pratiques pour faire face à l’impact sanitaire, économique et social de la pandémie dans les différents pays africains », indique - t - on des sources responsables marocaines.

Le Roi du Maroc avait, dès le début de la pandémie, demandé au gouvernement marocain de prendre une série de mesures préventives pour y faire face; il avait donné des directives au Premier ministre, Saâeddine El Othmani, et à tous les secteurs concernés à appliquer les mesures nécessaires, afin de permettre au pays de contrer la pandémie, rappelle-t-on.

