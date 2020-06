Burkina Faso : L’idéal serait de pouvoir organiser les élections sur tout le territoire national à la bonne date (Eglise Catholique)

14 Juin 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 14 juin (Infosplusgabon) - Les Evêques du Burkina Faso ont indiqué dans un communiqué que l’idéal serait de pouvoir organiser les élections présidentielle et législatives le 22 novembre sur toute l’étendue du territoire malgré la menace terroriste.

"Etant donné que le droit d’être électeur et éligible est un droit garanti à tout citoyen burkinabè, il se pose alors la question du +comment relever cet important défi à travers une sécurisation efficace du processus électoral et une prise en compte des personnes déplacées internes dans leur situation particulière+", lit-on dimanche dans un communiqué des Evêques publié après une rencontre.

Pour les Evêques, en dépit des "épineuses" questions qui demandent des réponses appropriées et rassurantes, tenir les élections à bonne date est d’un grand enjeu : éviter d’ajouter une crise institutionnelle à cette crise sécuritaire déjà si préoccupante.

" L’idéal en cela serait alors de pouvoir organiser ces élections sur tout le territoire national et d’assurer la pleine participation de toutes les populations où qu’elles soient afin de garantir au Président élu la pleine légitimité et donner à toutes les provinces d’être représentées à l’Assemblée Nationale", ont-ils souligné.

Le communiqué fait ressortir que le contexte sécuritaire, plus préoccupant que jamais avec son lot de déplacés, apparait tel que les Sahéliens ne sont plus certains de l’avenir de leur Sahel natal.

"Pour les pasteurs de cette partie du Burkina Faso comme ailleurs dans les régions (…) c’est une grande souffrance de ne plus pouvoir rejoindre les fidèles par endroit, ou de les voir fuir les exactions terroristes sans garantie de sécurité", estiment les évêques qui en appellent aux autorités étatiques pour une gestion plus vigoureuse et rigoureuse de cette situation. "L’avenir de la Nation en dépend à la veille des élections diverses. L’Eglise de Dieu au Sahel et ailleurs en subit les conséquences".

"De toute évidence, c’est la stabilité politique et institutionnelle de notre pays qui est en jeu comme l’est déjà son intégrité territoriale. C’est un challenge à relever à tout prix, c’est un challenge de toute la nation et il nous faut mutualiser les énergies. C’est possible", ont lancé les Evêques.

FIN/ INFOSPLUSGABON/GBJ/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon