La première comparution d’Ali Kushayb, chef présumé de la milice Janjawid, prévue ce lundi à la Haye

14 Juin 2020

Paris, France, 14 juin (Infosplusgabon) – La première comparution d'Ali Muhammad Ali Abd–Al-Rahman alias Ali Kushayb, qui s’est rendu volontairement dimanche dernier à la Cour pénale internationale (CPI) qui le poursuit pour des crimes de guerre et de crimes contre l'humanité prétendument commis au Darfour (Soudan), s’ouvre ce lundi au siège de la Cour à la Haye.

Ali Kushayb, chef présumé de la milice Janjawid, accusé d’avoir commis des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre au Darfour entre 2003 et 2004 et recherché depuis 2007 s’est rendu à la justice dimanche dernier à Birao, une ville centrafricaine à l’extrême nord-est du pays, proche de la frontière avec le Soudan.

Le chef présumé des Janjawid, dont la reddition et le transfèrement à la Cour ont été annoncés mardi par la procureure de la CPI Fatou Bensouda, est accusé d’avoir recruté, armé, et financé des milliers de miliciens Janjawid et d'être personnellement le responsable des exactions contre plusieurs villages au Darfour et d’exactions contre des populations considérées comme soutien de la rébellion contre Khartoum.

Le premier mandat d'arrêt délivré le 27 avril 2007 à l'encontre d'Ali Kushayb énumère 50 chefs mettant en cause sa responsabilité pénale individuelle pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.

Le 11 juin 2020, la CPI a re-classifié comme public, avec expurgations, un second mandat d’arrêt à l’encontre de Kushayb, ajoutant trois nouvelles charges de crimes de guerre (meurtre) et crimes contre l'humanité (meurtre et autres actes inhumains) prétendument commis dans la localité de Deleig et ses alentours entre le 5 et le 7 mars 2004.

Le Conseil de sécurité des Nations unies, rappelle-t-on, dans sa résolution 1593 du 31 mars 2005, a déféré au Procureur de la CPI la situation au Darfour (Soudan) depuis le 1er juillet 2002. L'enquête menée par l'Accusation sur cette situation a débuté en juin 2005. Le 27 avril 2007, les juges de la Chambre préliminaire de la CPI ont délivré un mandat d'arrêt à l'encontre du suspect Ali Kushayb.

