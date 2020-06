La situation en Afrique centrale reste fragile, selon le représentant de la France à l'ONU

14 Juin 2020

Paris, France, 14 juin (Infosplusgabon) – Le représentant permanent de la France auprès des Nations unies au Conseil de sécurité, Nicolas de Rivière, a indiqué vendredi lors d’une intervention devant le Conseil de sécurité que la situation en Afrique centrale particulièrement en Centrafrique, dans le bassin du Lac Tchad et le golfe de Guinée reste fragile face à de nombreuses menaces et a appelé les partenaires internationaux à aider cette région pour faire face à ces défis.

« L'Afrique centrale connaît un certain nombre de progrès, mais reste une région fragile, confrontée à de nombreux défis d'ordre politique, sécuritaire, humanitaire, ou relatifs aux droits de l'Homme. La situation très volatile de la République centrafricaine en est l'illustration. L'Accord de paix est remis en cause par les groupes armés, et la période préélectorale attise les tensions politiques. Le bassin du Lac Tchad fait face à la menace persistante de Boko Haram, et le golfe de Guinée reste l'épicentre de la piraterie au niveau mondial, malgré les initiatives louables des pays de la région », a déclaré Nicolas de Rivière.

Le diplomate français a ajouté que la situation est d'autant plus délicate que la pandémie de Covid-19 n'a pas épargné la région et que son impact socio-économique risque d'être plus important encore.

« Alors que plusieurs pays se préparent à aller aux urnes, nous devons être pleinement conscients du risque de déstabilisation à la fois politique et sécuritaire que fait peser une telle situation. Le soutien des partenaires internationaux reste indispensable pour aider les pays d'Afrique centrale à endiguer ces menaces », a-t-il souligné.

Nicolas de Rivière a déclaré qu’il est nécessaire de poursuivre une action concertée et cohérente, sous l'égide des Nations unies. « Nous devons faire plus », a plaidé le représentant permanent de la France auprès des Nations unies au Conseil de sécurité.

Le diplomate français a par ailleurs réitéré le soutien total de son pays à l'appel du Secrétaire général en faveur d'un cessez-le-feu mondial et d'un accès humanitaire sûr et sans entrave, estimant qu’il n'y a pas d'alternative pour lutter efficacement contre la pandémie de Covid-19.

FIN/ INFOSPLUSGABON/AZS/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon