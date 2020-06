107 corps découverts à l'hôpital de Tarhouna au Sud de Tripoli, présentés pour autopsie (Parquet)

14 Juin 2020

Tripoli, Libye, 14 juin (Infosplusgabon) - Au total 107 corps retrouvés à l'hôpital de Tarhouna (sud de Tripoli), dernier fief des partisans de Haftar dans l'Ouest de la Libye, le 5 juin ont été présentés au médecin légiste pour une autopsie en vue connaître "la cause du décès, l'heure, le mécanisme et comment cela s'est produit", annoncé dimanche le Bureau du procureur général en Libye, assurant que le parquet a pris les mesures nécessaires pour identifier les victimes.

Dans un communiqué publié, dimanche, concernant les enquêtes en cours sur les crimes des groupes armés qui contrôlaient la ville de Tarhouna et ses environs affiliés à Haftar, le Bureau du procureur a ajouté que "le procureur a ordonné aux services chargés de l'application des lois travaillant dans la ville de diriger ceux qui ont été affectés par des actes criminels ou qui avaient des informations concernant l'incident au bureau du procureur général pour témoigner".

Le communiqué a indiqué que le ministère public continue de communiquer avec la Mission d'Appui des Nations unies en Libye (MANUL), ainsi qu'avec le Bureau du procureur de la Cour pénale internationale (CPI) dans le cadre de la coopération conjointe relative à l'enquête sur les faits et à la poursuite des auteurs, des dirigeants et partisans du groupe armé appelés "al-Kaniyat".

Le ministère public a affirmé que "les détails des faits et l'identité des personnes accusées de les avoir commises ou d'incitation et d'assistance, sont toujours dans le cadre de la confidentialité des enquêtes pénales qui ont empêché la divulgation au cours des années précédentes, et des justifications du secret existent toujours, en particulier la protection des témoins et la garantie de leur sécurité".

Le ministère libyen des Affaires étrangères du gouvernement d'union nationale appelé le Conseil de sécurité à une position ferme à l'égard des crimes commis par les milices de Haftar à Tarhouna.

Auparavant le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit horrifié par les découvertes de charniers à Tarhouna demandant une enquête pour traduire leurs auteurs devant la justice.

