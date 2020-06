Crimes des pro-Haftar à Tarhouna, le ministre libyen des Affaires étrangères appelle le Conseil de sécurité à une position ferme

14 Juin 2020

Tripoli, Libye, 14 juin (Infosplusgabon) - Le ministre libyen des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du gouvernement d'union nationale, Mohamed Siala, a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à prendre "une position ferme" sur les crimes commis à Tarhouna, au sud de Tripoli, dont il a accusé les forces Haftar d'en être les auteurs, notamment après la découvertes de plusieurs charniers.

M. Siala a écrit dans une série de tweets: "Le silence du Conseil de sécurité et le fait d'avoir ignoré des appels précédents du gouvernement d'union nationale à prendre fermement position contre l'agression contre Tripoli, ont conduit à ce que nous voyons aujourd'hui comme des crimes et à la découverte de charniers dans la ville de Tarhouna."

Il a demandé à ce que le Conseil de sécurité "adopte cette fois une position résolue à l'égard des crimes commis à Tarhouna par les milices de Haftar, ce qui équivaut à des crimes contre l'humanité".

M. Siala a mentionné dans ses tweets que "le nombre de tombes après les crimes commis par les milices de Haftar et celles découvertes à Tarhouna a atteint jusqu'à présent onze tombes, certains des victimes ont été enterrés vivants, parmi eux des enfants et des femmes dans une scène horrible représentant un affront pour l'humanité".

Il a également demandé que la Cour pénale internationale (CPI) "prenne les mesures nécessaires et urgentes pour enquêter sur les crimes de Haftar et de ses milices à Tarhouna, de déployer des efforts suprêmes pour punir et tenir les auteurs et leurs dirigeants responsables devant la justice internationale et pour s'assurer qu'ils n'échappent pas à la punition".

Le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a exprimé samedi son "choc extrême face à la découverte de plusieurs fosses communes ces derniers jours, la plupart à Tarhouna", appelant à "une enquête approfondie et transparente et à traduire les auteurs en justice".

Plus de 100 corps portant des traces d'impactes de balles et de torture ont été découverts dans la morgue de l'hôpital après la prise de contrôle de la ville de Tarhouna par les forces du gouvernement d'union nationale.

La Mission d'Appui des Nations unies en Libye (MANUL) a dénoncé la découverte de 8 charniers à Tarhouna, réclamant une enquête des autorités libyennes pour présenter les auteurs devant la justice.

