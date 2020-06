La solution de la crise en Libye otage de la multiplicité des initiatives

14 Juin 2020

Tripoli, Libye, 14 juin (Infosplusgabon) - Devant le retard pris par le règlement de la crise politique et militaire qui sévit en Libye depuis plus de neuf ans, et qui peine à se matérialiser, en dépit de la multiplication des initiatives de sortie de crise, une situation qui amène à s'interroger sur l'apport de ces propositions de médiation, pour savoir si elles représentent une avancée et une contribution à une issue ou si elles constituent un frein supplémentaire devant une solution dans un terrain déjà très complexe en raison de ses différentes ramifications internationales.

Au-delà des véritables raisons qui sont derrières ces initiatives qui foisonnent, à chaque fois qu'une impasse survient en Libye ou qu'un tournant est pris dans le conflit en cours, il est certain qu'elles ajoutent à la cacophonie de la scène politique libyenne créant de nouveaux obstacles pour arriver à une solution.

Les belligérants libyens eux-mêmes ne savent plus où donner de la tête face à ces médiations tous azimuts qui leur font perdre les repaires, débouchant incessamment sur de nouvelles exigences ou ramenant à un point de litige sensé avoir été surmonté lors de précédents pourparlers dans le cadre de plans de règlement.

S'il a toujours été admis que le seul règlement à la crise en Libye est d'ordre politique et pacifique et que la guerre ne peut en aucune manière, déboucher sur une solution en Libye, il est temps aussi que les différents intervenants en particulier les pays étrangers impliqués dans la recherche d'une sortie de la crise de se convaincre que la multiplication des initiatives ne fait que diluer les efforts pour atteindre un règlement pacifique et représente une pure perte de temps.

En effet, au lieu de se concentrer sur une voie unique à laquelle tout le monde apporte son concours afin de l'affiner et de l'améliorer pour susciter l'adhésion de tout le monde, la diversité des médiations entraîne une dispersion des efforts sans aucun résultat tangible.

En outre ces initiatives ne sont pas, de l'avis des observateurs de la scène politique libyenne, aussi innocentes qu'on veut le laisser entendre. Car chaque proposition est motivée par un objectif clair pour son auteur, celui d'en tirer tout dividende à lui seul en présentant un plan taillé sur la mesure de ses intérêts pour apparaître à la fin comme le "sauveur" du peuple libyen alors qu'en réalité, cette situation crée une concurrence féroce qui fait disparaître dans ses méandres les intérêts de la Libye et de son peuple.

Abdessalem al-Mabrouk, analyste politique libyen, a souligné qu' « il existe au moins quatre initiatives de médiation proposée présentement en Libye, à savoir, la médiation de l'Algérie qui a reçu samedi le président de la Chambre des représentants (Parlement), Aguila Saleh, l'initiative de la Tunisie qui dispose d'un plan qui sera présenté au Conseil de sécurité de l'ONU, la Déclaration du Caire, une initiative de règlement de crise en Libye proposée par le président Abdel Fattah al-Sissi et les pourparlers militaires de la Commission conjointe 5 +5 supervisée par les Nations unies ».

Selon lui, "le président algérien Abelmajid Tabboune a affirmé que les belligérants libyens ont annoncé l'acceptation de la médiation algérienne, assurant qu'il y associera les tribus libyennes et coordonnera avec les pays voisins de la Libye, en l'occurrence, la Tunisie et l'Egypte".

M. al-Mabrouk estimé que bien que l'Algérie a toujours nourri l'ambition de servir de médiateur dans le conflit libyen, ces nouveaux bons officies office sont motivés par le souci de contrer l'Egypte, principal concurrent dans la région, dont la médiation trouve des difficultés à se matérialiser après le rejet par le gouvernement d'union nationale et la Turquie".

Il a rappelé que "la médiation d'Alger en Libye a été contrée par le Comité de haut niveau de l'union africaine sur la Libye qui lui a refusé la proposition d'accueillir sur son sol la Conférence de réconciliation libyenne en préférant le siège de l'organisation panafricaine à Addis-Abeba en Ethiopie. Donc après le report de la Conférence prévue en juillet, c'est une nouvelle revanche pour l'Allégie".

L'analyste politique libyen a souligné que "l'initiative de la Tunisie est motivée par sa volonté de faire amende honorable sur la scène internationale pour ce pays voisin de la Libye en profitant de son passage au Conseil de sécurité en tant que membre non permanent pour donner un nouvel élan à sa diplomatie qui est du ressort du président de la République Kaïs Saïed auquel le président du Parlement, Rached Ghannouchi, chef du parti islamiste Ennahdha lui fait concurrence en empiétant sur ses privilèges".

Concernant la médiation de la Mission d'Appui des Nations unies en Libye (MANUL), M. al-Mabrouk a affirmé que "bien qu'elle porte sur les pourparlers de la commission militaire, une partie du mécanisme de dialogue des trois pistes, mise en place par la Conférence de Berlin, la reprise de ce volet est exploité à dessein par la Représentante par intérim du Secrétaire général de l'ONU, l'américaine Stephanie William qui veut faire placer ses pions en vue d'occuper le poste d'émissaire alors qu'elle s'occupait des affaires politique à la mission onusienne".

Pour lui, "cette ambition de Stephanie William est derrière le blocage actuel de la nomination d'un nouveau Représentant du Secrétaire général de l'ONU, car si Washington s'est opposée au départ à l'Algérien Ramatan Lamamra qui ne faisait par +l'unanimité+ au sein du Conseil de sécurité, les objections contre la désignation l'ancienne ministre du Ghana Hanna Tetteh qui a fédéré l'avis de tous le membres, sont très suspectes".

Il a rappelé "les critiques de certains membres du Conseil de Sécurité , notamment la France et l'Allemagne qui ont fustigé l'attitude et la demande des Etats-Unis de scinder le poste d'envoyé spécial en deux, un médiateur politique et un chef de mission. Une redistribution des tâches qui fait les affaires de Stephaie Willam mais quid des intérêts de la Libye qui sont relégués que au second rang au détriment d'ambitions personnelles".

Abdessalem al-Maborouk a noté que "la Déclaration du Caire du président al-Sissi n'a pas pu passer en raison des doutes concernant sa neutralité et le fait qu'elle intervient juste pour sauver Haftar et lui assurer une porte de sortie honorable après la déconfiture de son armée dans la région de l'Ouest et la perte de la guerre de Tripoli".

Iyedh Taher al-Zuei, militant dans la société civile libyenne, a expliqué qu'"en plus de ces différentes initiatives officielles, il existe des arrangements de dessous de table qui se nouent entre les véritables acteurs étrangers de la crise libyenne , à savoir la Turquie et la Russie auquel s'est ajoutée les Etats-Unis qui poussent derrière Ankara pour contrer Moscou".

Il a estimé que "ce sont eux qui ont de l'influence sur le terrain et peuvent faire changer le cours des choses ne le feront qu'en fonction de leurs intérêts et encore faut-il qu'il arrivent à un terrain d'entente pour une issue durable au conflit".

M. al-Zuei a formulé "ses craintes à l'égard de la persistance des blocages pour parvenir à une solution qui pourraient conduire à une scission, de fait, du pays à la ligne de front actuel au niveau de Syrte, de nature à porter préjudice à tous les Libyens ou faire basculer le pays dans une guerre civile".

Il a estimé que "la polarisation est telle que le pays s'enfonce davantage dans l'internationalisation du conflit et de la guerre par procuration que se livre sans relâche les puissances régionales et internationale incitées par les convoitises pour les énormes ressources dont regorge le pays ainsi que sa position géographique".

Farj Salem al-Mreimi, un professeur universitaire libyen a souligné que "l'échec des dernières initiatives de médiation en Libye ou les plans de solution proposés ne tiennent pas en compte des derniers développements militaires survenus sur le terrain".

Il a affirmé qu'"ignorer les évolutions sur le terrain et la défaite infligée au camp de Haftar fausse toutes les tentative d'un règlement juste", ajoutant que "Haftar est acculée dans ses derniers retranchements et qu'il a misé avec ses alliés étrangers sur une offensive pour prendre le contrôle de Tripoli et le pouvoir et comme ils ont perdu, ils doivent en assumer les conséquences et revoir leurs ambitions à la baisse car ils sont en position de faiblesse et ne sont pas position de dicter leur conditions".

Selon lui, "Chercher à faire perdurer la guerre en Libye en se cramponnant sur des positions pour faire souffrit les civils ne peut apporter aucun gain et le camp du gouvernement d'union nationale et ses alliés sont prêt à aller jusqu'au bout pour libérer le pays".

Il a plaidé "pour une issue pacifique mais qui doit être fondée sur des concessions du camp vaincu avec de nouveaux interlocuteurs pour la paix future étant donné que Haftar a perdu toute crédibilité et les torts provoqués par son aventure militaire sont incalculables".

Le ministre de l'Intérieur du gouvernement d'union national, Fathi Bachagha, a donné, de son côté, un aperçu sur les attentes à l'égard de médiations proposées dernièrement par les pays voisins de la Libye en affirmant que les initiatives visant à mettre fin à la crise politique et à unifier les institutions de l'État libyen "sont les bienvenues lorsque la souveraineté de Libye et l'institution d'une autorité civile qui est régit par la volonté du peuple, sont garanties".

Il a souligné, dans un tweet dimanche, que ces initiatives sont souhaitables à chaque fois qu'elles garantissent "que l'armée est soumise à l'autorité civile et qu'il n'y a pas de place pour les criminels de guerre qui aspirent à prendre le pouvoir par la force des armes".

