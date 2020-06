Coronavirus : Le Kenya confirme 137 nouveaux cas positifs

14 Juin 2020

Nyeri, Kenya, 14 juin (Infosplusgabon) - Le Kenya a enregistré 137 cas de coronavirus (Covid-19) ce dimanche, ce qui porte le nombre total des infections à 3594.

Le ministre de la santé, Mutahi Kagwe, s'exprimant à Othaya, dans le centre du Kenya, a dit que ces nouveaux cas ont été confirmés à l'issue de 3167 tests effectués.

"On doit prendre ce problème très au sérieux et toujours se dire que la personne à côté de moi est positive, on doit se protéger tout le temps" a-t-il souligné.

A la date du 14 juin, le virus s'était propagé dans 38 comtés du pays, faisant 100 morts. Jusqu'ici, 1221 patients ont été déclarés guéris.

M. Kagwe a réaffirmé l'engagement du gouvernement à protéger le personnel de santé avec la fourniture en quantité suffisante des équipements de protection individuelle (PPE).

"Les personnes les plus importantes dans la guerre contre la Covid-19 sont nos agents de santé. Nous protègerons notre personnel de santé le mieux possible" a-t-il dit.

Le gouvernement a fixé pour les 42 comtés que compte le pays un objectif initial d'au moins 300 lits pour répondre au pic de l'épidémie.

