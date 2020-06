La France « consternée » par les sanctions américaines à l’encontre de la CPI

14 Juin 2020

Paris, France, 14 juin (Infosplusgabon) – Le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, a déclaré que la France est « consternée » par l’annonce de sanctions par les Etats-Unis à l’encontre de la Cour pénale internationale (CPI) estimant que cette décision est une attaque grave contre la Cour et une remise en cause du multilatéralisme et de l’indépendance de la justice.

« La France a pris connaissance avec consternation de l’ordre exécutif du gouvernement des Etats-Unis du 11 juin 2020 autorisant la mise en place de sanctions à l’encontre de personnels de la Cour pénale internationale (CPI) ou de personnes coopérant avec elle, ce qui pourrait concerner des agents d’Etats. Cette décision représente une attaque grave contre la Cour et les Etats parties au Statut de Rome et, au-delà, une remise en cause du multilatéralisme et de l’indépendance de la justice », a affirmé, vendredi, le chef de la diplomatie française.

Jean-Yves Le Drian a réitéré le plein soutien de la France à la CPI estimant qu’elle est la seule juridiction pénale internationale permanente et à vocation universelle.

« Elle joue à ce titre un rôle primordial dans la lutte contre l’impunité des auteurs de crimes les plus graves. Elle apporte ainsi une réponse au besoin de justice des victimes de ces crimes et contribue à la paix et à la stabilité internationales », a déclaré l’officiel français.

Il a ajouté que la France continuera à agir pour que la Cour soit en mesure de remplir sa mission de manière indépendante et impartiale, conformément au Statut de Rome et a appelé les Etats-Unis à ne pas mettre en œuvre les mesures annoncées à l’encontre de la Cour, et à les retirer.

La CPI, rappelle-t-on, dirigée par la Gambienne Fatou Bensouda, a décidé, en mars dernier, d’ouvrir une enquête pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Afghanistan sur les prisonniers afghans suspectés d’appartenir à Al-Qaeda, ainsi qu’autres sites secrets en Pologne ou en Lituanie, et aussi, une enquête a été ouverte en Palestine, où il est question des actes d’Israël dans les territoires occupés pour de potentiels crimes de guerre contre des Palestiniens.

La Maison blanche a vivement réagi en annonçant, jeudi, des sanctions économiques à l’encontre de tout responsable ou des magistrats de la CPI, qui participeraient aux investigations contre des militaires américains, en gelant leurs avoirs et en imposant des restrictions de visa aux familles de ces officiels.

