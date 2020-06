24 nouveaux cas de coronavirus découverts ce samedi au Mali

14 Juin 2020

Bamako, Mali, 14 juin (Infosplusgabon) - Sur 311 échantillons testés, les services de santé ont enregistré, ce samedi, 24 nouveaux cas de coronavirus au Mali portant à 1776, le nombre total de cas de la pandémie dans ce pays, a annoncé le ministère malien en charge de la Santé.

Les services de santé ont également enregistré au même moment 35 patients guéris et 03 décès dus à la maladie.

La région de Tombouctou a enregistré le plus grand nombre avec 25 cas. Suivie de district de Bamako avec 4 cas.

Les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Kidal ont enregistré chacune 1 cas.

Au total, à ce jour, le Mali a enregistré 1776 cas dont 1058 guérisons et 104 décès dont 64 cas les centres de prise en charge et 40 dans la communauté. On dénombre 2108 personnes contact faisant l'objet de suivi quotidien.

FIN/ INFOSPLUSGABON/MOP/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon