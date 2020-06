Le Conseil présidentiel en Libye réclame une condamnation des crimes commis par les pro-Haftar et une enquête onusienne

13 Juin 2020

Tripoli, Libye, 13 juin (Infosplusgabon) - Le Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale a affirmé, samedi, attendre toujours une condamnation de tous ceux qui ont contribué aux crimes commis par les forces de Haftar en terme d'exécution sommaires "horribles" et de plantation de mines dans des zones habitées, assurant attendre une enquête onusienne rendant justice au peuple libyen et demandant des comptes aux "assassins".

Dans un communiqué publié, samedi soir, le Conseil présidentiel a affirmé : "nous attendons d'entendre une condamnation internationale de tous ceux qui ont contribué à ces crimes sans aucun lien avec l'humanité en attendant une enquête onusienne nous rendant justice et à notre peuple et demandant des comptes aux assassins et mercenaires et ceux qui les ont soutenus et appuyés".

Evoquant les crimes commis par les forces de Haftar, le Conseil présidentiel a souligné que face à la gravité des évènements qui ont pris une tournure dangereuse, il n'est plus permis au monde de fermer les yeux, ni de "tenir le bâton par le milieu", soulignant que les "crimes de génocide collectif, perpétrés par les milices criminelles de Haftar en piégeant les maisons des citoyens ce qui fait qu'il mérite d'être exclu comme interlocuteur de la paix à venir".

Le Conseil présidentiel a décrit les crimes horribles commis par les partisans de Haftar à Tarhouna et au Sud de Tripoli, en matière d'exécution d'enfants, de femmes et familles entières et des supplices infligés aux victimes entrées vivantes.

Il a dénoncé les mines et engins explosifs qui empêchent les personnes déplacées de regagner leurs maisons en raison des risques qu'ils encourent.

Le Conseil présidentiel a salué le travail des équipes techniques de déminage du gouvernement sur le terrain et le soutien apporté par les pays amis, lançant un appel au monde pour lui venir en aide afin de pouvoir faire face à cette situation.

