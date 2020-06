Tunisie : 61 corps repêchés après le naufrage d’un bateau de migrants clandestins

13 Juin 2020

Tunis, Tunisie, 13 juin (Infosplusgabon) - Une semaine après le naufrage d’un bateau de migrants clandestins au large des côtes tunisiennes, le bilan s’est alourdi samedi à 61 morts dont 30 hommes, 28 femmes et trois nourrissons, a-t-on appris auprès d’un responsable de la Protection civile.

“Aujourd’hui (samedi), les équipes de recherches ont repêché quatre autres corps dont celui d’un bébé”, a déclaré Mourad Mechri, directeur régional de la Protection civile de Sfax, chef-lieu de la région.

Il a précisé que les mauvaises conditions atmosphériques marquées par une mer agitée et des vents forts ont empêché les unités de la Marine, des gardes-côtes et les plongeurs de la Protection civile d’opérer en haute mer comme les jours précédents, se limitant à un ratissage près des plages de l’île Kerkennah (Sud) où beaucoup de cadavres ont été rejetés par les vagues.

Selon lui, la plupart des victimes sont des ressortissants de pays d’Afrique subsaharienne en attendant les résultats définitifs des analyses ADN qui seront fournis par les services de la médecine légale; un Tunisien identifié était le capitaine du bateau.

Mechri a fait observer que les plongeurs n’ont pas encore retrouvé l’épave de l’embarcation qui a coulé dans la nuit du 6 au 7 juin, après avoir pris la mer à partir des côtes de l’île Kerkennah en direction de l’Italie.

Selon l’agence onusienne pour les réfugiés (UNHCR), les tentatives de départ de la Tunisie vers les côtes italiennes ont augmenté de plus de 150% au cours des derniers quatre mois.

Le porte-parole de la Garde nationale tunisienne, Houssameddine Jbabli, a fait état, la semaine dernière, de l’interpellation de 140 migrants clandestins dans les nombreuses tentatives de migration illégale déjouées ces derniers temps, impliquant en majorité des ressortissants subsahariens fuyant l’insécurité qui règne en Libye, pays voisin de la Tunisie.

Dans un communiqué publié à la suite de ce “drame douloureux”, le Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES) a attribué la responsabilité des “drames humains” que connaît la mer Méditerranée aux “politiques migratoires contraignantes et inhumaines adoptées par l’Union européenne (UE) qui se limitent à une approche sécuritaire des questions migratoires”.

“Au lieu de prendre en considération l’aspect humain des flux migratoires, eu égard notamment à la situation sanitaire et sécuritaire qui prévaut en Libye en encourageant à sauver des vies humaines et en leur assurant la protection, l’UE préfère la politique de la fermeture des frontières et à même démontré qu’elle était prête à tout, pour empêcher l’arrivée des migrants sur le sol européen”, a dénoncé cette ONG spécialisée dans les dossiers de la migration et des réfugiés.

