Ilha cabo-verdiana de Santo Antão regista três primeiros casos de covid-19

Praia, Cabo Verde, 13 junho (Infosplusgabon) – A ilha cabo-verdiana de Santo Antão registou, quinta-feira, três primeiros casos de covid-19 (coronavírus), do total dos 41 contabilizados no país, pelas autoridades sanitárias, apurou a Infosplusgabon de fonte oficial.

De acordo com informações divulgadas por fontes medicas no município da Ribeira Grande de Santo Antão, que se torna assim na quinta das noves ilhas do arquipelago com casos de covid-19, as três pessoas testadas positivas tinham regressado da ilha do Sal, depois do Governo ter autorizado a deslocação de pessoas com o então levantamento do estado de emergência.

De acordo com o comunicado diário do Ministério da Saúde e Segurança Social, no dia 10 de junho, o laboratório de virologia da Praia analisou um total de 224 amostras, das quais 136 do concelho desta cidade, com 22 resultados positivos, e 70 outras da ilha do Sal, com 16 positivos.

Foram ainda analisadas, no laboratório da capital, mais duas amostras do Tarrafal, cinco de Ribeira Grande de Santiago, oito de Santa Catarina de Santiago, uma de Santa Cruz, duas de Tarrafal de Santiago, todos negativos.

Já no laboratório de virologia de São Vicente, foram examinadas mais 22 amostras, das quais 16 da mesma ilha, todas negativas, e quatro de Ribeira Grande de Santo Antão, donde resultou os três positivos, importados do Sal.

Pendentes ficaram quatro amostras, sendo duas da Praia e duas de São Vicente, de acordo com o Ministério da Saúde e Segurança Social.

Com o registo destes 41 novos casos, prosseguiu a fonte, Cabo Verde passa a contabilizar 657, incluindo um de Santa Cruz, que, por lapso, não foi incluído no comunicado de ontem (quinta-feira).

O total dos casos é distribuído pelas ilhas de Santiago (563), Boa Vista (57), São Vicente (10), Sal (24) e Santo Antão (três).

De momento, há o registo de 356 casos ativos, 294 recuperados e cinco óbitos.

Dois doentes estrangeiros foram evacuados para os seus respetivos países., de acordo com a mesma, que adianta que os doentes com infeção ativa continuam em isolamento e, de momento, mas com evolução favorável.

